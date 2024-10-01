Арсенал
01.10.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов, 2 тур
2 : 0
Матч завершен
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ПСЖ
20' К. Хаверц
35' Б. Сака
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
22
Давид Рая
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
41
Деклан Райс
ОП
5
Томас Парти
ЦП
19
Леандро Троссард
ЛВ
11
Габриэль Мартинелли
ЛВ
7
Букайо Сака
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Витинья
ЦП
14
Десир Дуэ
АП
19
Ли Кан Ин
АП
87
Жоау Невеш
АП
29
Брэдли Барколя
ЛВ
Главный тренер
Луис Энрике
Арсенал
32
Нето
ВР
92
Джек Портер
ВР
15
Якуб Кивиор
ЦЗ
47
Мальдини Какурри
ЦЗ
61
Джош Робинсон
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
53
Итан Нванери
ЦП
20
Жоржиньо
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
30
Рахим Стерлинг
ЛВ
9
Габриэль Жезус
ЦФ
37
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
ПСЖ
80
Арнау Тенас
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
35
Лукас Бералдо
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
45
Науфель Эль-Аннах
ЦЗ
42
Йорам Заге
ПЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
24
Сенни Маюлу
АП
49
Ибрахим Мбайе
ПВ
11
Марко Асенсио
ПВ
23
Рандаль Коло Муани
ЦФ
4-1-1-3-1
22
Рая
33
Калафьори
2
Салиба
6
Габриэль
12
Тимбер
41
Райс
5
Парти
11
Мартинелли
19
Троссард
7
Сака
29
Хаверц
4-1-1-3-1
1
Доннарумма
2
Хакими
51
Пачо
5
Маркиньос
25
Мендеш
33
Заир-Эмери
17
Витинья
19
Кан Ин
87
Невеш
29
Барколя
14
Дуэ
12
Тимбер
15
Кивиор
15
Кивиор
12
Тимбер
7
Сака
49
Льюис-Скелли
49
Льюис-Скелли
7
Сака
5
Парти
23
Мерино
23
Мерино
5
Парти
19
Троссард
9
Жезус
9
Жезус
19
Троссард
17
Витинья
8
Руис
8
Руис
17
Витинья
14
Дуэ
23
Муани
23
Муани
14
Дуэ
Остались в запасе
Арсенал
ПСЖ
32
Нето
ВР
92
Джек Портер
ВР
47
Мальдини Какурри
ЦЗ
61
Джош Робинсон
ЦЗ
53
Итан Нванери
ЦП
20
Жоржиньо
ЦП
30
Рахим Стерлинг
ЛВ
37
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
80
Арнау Тенас
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
35
Лукас Бералдо
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
45
Науфель Эль-Аннах
ЦЗ
42
Йорам Заге
ПЗ
24
Сенни Маюлу
АП
49
Ибрахим Мбайе
ПВ
11
Марко Асенсио
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
32
Нето
ВР
92
Джек Портер
ВР
47
Мальдини Какурри
ЦЗ
61
Джош Робинсон
ЦЗ
53
Итан Нванери
ЦП
20
Жоржиньо
ЦП
30
Рахим Стерлинг
ЛВ
37
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Остались в запасе
80
Арнау Тенас
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
35
Лукас Бералдо
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
45
Науфель Эль-Аннах
ЦЗ
42
Йорам Заге
ПЗ
24
Сенни Маюлу
АП
49
Ибрахим Мбайе
ПВ
11
Марко Асенсио
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Арсенал - ПСЖ
1
1
Всего ударов по воротам
6
10
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
35
65
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «ПСЖ», 2-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «ПСЖ»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».