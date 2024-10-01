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    • «Арсенал» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024

    «Арсенал» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024

    Арсенал
    01.10.2024, вторник, 22:00
    Лига чемпионов, 2 тур
    2 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    ПСЖ
    20' К. Хаверц
    35' Б. Сака
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Арсенал
    22
    Давид Рая
    ВР
    33
    Риккардо Калафьори
    ЛЗ
    12
    Хуррьен Тимбер
    ЦЗ
    2
    Вильям Салиба
    ЦЗ
    6
    Габриэль
    ЦЗ
    41
    Деклан Райс
    ОП
    5
    Томас Парти
    ЦП
    19
    Леандро Троссард
    ЛВ
    11
    Габриэль Мартинелли
    ЛВ
    7
    Букайо Сака
    ПВ
    29
    Кай Хаверц
    ЦФ
    Главный тренер
    Микель Артета
    ПСЖ
    1
    Джанлуиджи Доннарумма
    ВР
    25
    Нуну Мендеш
    ЛЗ
    51
    Вильям Пачо
    ЦЗ
    5
    Маркиньос
    ЦЗ
    2
    Ашраф Хакими
    ПЗ
    33
    Варрен Заир-Эмери
    ОП
    17
    Витинья
    ЦП
    14
    Десир Дуэ
    АП
    19
    Ли Кан Ин
    АП
    87
    Жоау Невеш
    АП
    29
    Брэдли Барколя
    ЛВ
    Главный тренер
    Луис Энрике
    Арсенал
    32
    Нето
    ВР
    92
    Джек Портер
    ВР
    15
    Якуб Кивиор
    ЦЗ
    47
    Мальдини Какурри
    ЦЗ
    61
    Джош Робинсон
    ЦЗ
    49
    Майлз Льюис-Скелли
    ОП
    53
    Итан Нванери
    ЦП
    20
    Жоржиньо
    ЦП
    23
    Микель Мерино
    ЦП
    30
    Рахим Стерлинг
    ЛВ
    9
    Габриэль Жезус
    ЦФ
    37
    Нейтан Бутлер-Ойедеджи
    ЦФ
    ПСЖ
    80
    Арнау Тенас
    ВР
    39
    Матвей Сафонов
    ВР
    35
    Лукас Бералдо
    ЦЗ
    37
    Милан Шкриньяр
    ЦЗ
    45
    Науфель Эль-Аннах
    ЦЗ
    42
    Йорам Заге
    ПЗ
    8
    Фабиан Руис
    ЦП
    24
    Сенни Маюлу
    АП
    49
    Ибрахим Мбайе
    ПВ
    11
    Марко Асенсио
    ПВ
    23
    Рандаль Коло Муани
    ЦФ
    4-1-1-3-1
    22
    Рая
    33
    Калафьори
    2
    Салиба
    6
    Габриэль
    12
    Тимбер
    41
    Райс
    5
    Парти
    11
    Мартинелли
    19
    Троссард
    7
    Сака
    29
    Хаверц
    4-1-1-3-1
    1
    Доннарумма
    2
    Хакими
    51
    Пачо
    5
    Маркиньос
    25
    Мендеш
    33
    Заир-Эмери
    17
    Витинья
    19
    Кан Ин
    87
    Невеш
    29
    Барколя
    14
    Дуэ
    12
    Тимбер
    15
    Кивиор
    15
    Кивиор
    12
    Тимбер
    7
    Сака
    49
    Льюис-Скелли
    49
    Льюис-Скелли
    7
    Сака
    5
    Парти
    23
    Мерино
    23
    Мерино
    5
    Парти
    19
    Троссард
    9
    Жезус
    9
    Жезус
    19
    Троссард
    17
    Витинья
    8
    Руис
    8
    Руис
    17
    Витинья
    14
    Дуэ
    23
    Муани
    23
    Муани
    14
    Дуэ
    Остались в запасе
    Арсенал
    ПСЖ
    32
    Нето
    ВР
    92
    Джек Портер
    ВР
    47
    Мальдини Какурри
    ЦЗ
    61
    Джош Робинсон
    ЦЗ
    53
    Итан Нванери
    ЦП
    20
    Жоржиньо
    ЦП
    30
    Рахим Стерлинг
    ЛВ
    37
    Нейтан Бутлер-Ойедеджи
    ЦФ
    Главный тренер
    Микель Артета
    80
    Арнау Тенас
    ВР
    39
    Матвей Сафонов
    ВР
    35
    Лукас Бералдо
    ЦЗ
    37
    Милан Шкриньяр
    ЦЗ
    45
    Науфель Эль-Аннах
    ЦЗ
    42
    Йорам Заге
    ПЗ
    24
    Сенни Маюлу
    АП
    49
    Ибрахим Мбайе
    ПВ
    11
    Марко Асенсио
    ПВ
    Главный тренер
    Луис Энрике
    Остались в запасе
    32
    Нето
    ВР
    92
    Джек Портер
    ВР
    47
    Мальдини Какурри
    ЦЗ
    61
    Джош Робинсон
    ЦЗ
    53
    Итан Нванери
    ЦП
    20
    Жоржиньо
    ЦП
    30
    Рахим Стерлинг
    ЛВ
    37
    Нейтан Бутлер-Ойедеджи
    ЦФ
    Остались в запасе
    80
    Арнау Тенас
    ВР
    39
    Матвей Сафонов
    ВР
    35
    Лукас Бералдо
    ЦЗ
    37
    Милан Шкриньяр
    ЦЗ
    45
    Науфель Эль-Аннах
    ЦЗ
    42
    Йорам Заге
    ПЗ
    24
    Сенни Маюлу
    АП
    49
    Ибрахим Мбайе
    ПВ
    11
    Марко Асенсио
    ПВ
    Главный тренер
    Микель Артета
    Главный тренер
    Луис Энрике
    Статистика матча Арсенал - ПСЖ
    1
    1
    Всего ударов по воротам
    6
    10
    Удары в створ
    5
    2
    Владение мячом %
    35
    65
    Желтые карточки
    1
    1
    Угловые удары
    1
    5
    Нарушения
    8
    8
    Офсайды
    3
    1
    Количество передач
    355
    644
    Сейвы
    2
    3
    Точность передач %
    81
    89
    Удары мимо ворот
    1
    7
    Блокированные удары
    0
    1
    Удары из пределов штрафной
    5
    5
    Удары из-за пределов штрафной
    1
    5
    xG (ожидаемые голы)
    0.76
    0.31
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «ПСЖ», 2-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «ПСЖ»

    «Арсенал» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.10.2024 20:50
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