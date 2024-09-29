29.09.2024, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 12 тур
Россия. Первая лига, 12 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Торпедо
Торпедо
4-1-1-3-1
23
Бабурин
90
Роганович
15
Данилкин
4
Бородин
99
Шевченко
97
Чурич
52
Нетфуллин
77
Корян
33
Камара
2
Манелов
9
Чупаев
3-4-1-1-1
35
Дегтев
39
Маслов
91
Суслов
22
Кожемякин
27
Заика
14
Сааведра
5
Кравцов
17
Макарчук
21
Макаров
14
Крамарич
77
Писарский
97
Чурич
27
Орехов
27
Орехов
97
Чурич
2
Манелов
90
Галкин
90
Галкин
2
Манелов
33
Камара
17
Горбунов
17
Горбунов
33
Камара
39
Маслов
4
Литвинов
4
Литвинов
39
Маслов
27
Заика
28
Магаль
28
Магаль
27
Заика
21
Макаров
77
Лазарев
77
Лазарев
21
Макаров
14
Крамарич
11
Мелешин
11
Мелешин
14
Крамарич
77
Писарский
11
Шушеначев
11
Шушеначев
77
Писарский
Остались в запасе
Торпедо
Сочи
95
Михаил Волков
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
18
Артем Соколов
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
12
Николай Заболотный
ВР
33
Никита Карабашев
ВР
37
Макар Чирков
ЦП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
59
Руслан Барт
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
18
Артем Соколов
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
33
Никита Карабашев
ВР
37
Макар Чирков
ЦП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
59
Руслан Барт
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча Торпедо - Сочи
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «Сочи», 12-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 сентября 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо» – «Сочи»
- Матч будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»