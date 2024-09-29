Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Торпедо» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024

«Торпедо» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024

29 сентября 2024, 15:50
1
Торпедо
29.09.2024, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 12 тур
2 : 2
Завершен
Сочи
83' И. Горбунов 88' М. Максимов
45+1' М. Крамарич 90' П. Мелешин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
77
Аршак Корян
ПВ
2
Ираклий Манелов
ПВ
9
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Сочи
35
Александр Дегтев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
14
Игнасио Сааведра
ОП
5
Кирилл Кравцов
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Торпедо
95
Михаил Волков
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
18
Артем Соколов
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
33
Никита Карабашев
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
37
Макар Чирков
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
59
Руслан Барт
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
11
Павел Мелешин
ЦФ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Бабурин
90
Роганович
15
Данилкин
4
Бородин
99
Шевченко
97
Чурич
52
Нетфуллин
77
Корян
33
Камара
2
Манелов
9
Чупаев
3-4-1-1-1
35
Дегтев
39
Маслов
91
Суслов
22
Кожемякин
27
Заика
14
Сааведра
5
Кравцов
17
Макарчук
21
Макаров
14
Крамарич
77
Писарский
97
Чурич
27
Орехов
27
Орехов
97
Чурич
2
Манелов
90
Галкин
90
Галкин
2
Манелов
33
Камара
17
Горбунов
17
Горбунов
33
Камара
39
Маслов
4
Литвинов
4
Литвинов
39
Маслов
27
Заика
28
Магаль
28
Магаль
27
Заика
21
Макаров
77
Лазарев
77
Лазарев
21
Макаров
14
Крамарич
11
Мелешин
11
Мелешин
14
Крамарич
77
Писарский
11
Шушеначев
11
Шушеначев
77
Писарский
Остались в запасе
Торпедо
Сочи
95
Михаил Волков
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
18
Артем Соколов
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
12
Николай Заболотный
ВР
33
Никита Карабашев
ВР
37
Макар Чирков
ЦП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
59
Руслан Барт
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
18
Артем Соколов
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
33
Никита Карабашев
ВР
37
Макар Чирков
ЦП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
59
Руслан Барт
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча Торпедо - Сочи
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «Сочи», 12-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 сентября 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо» – «Сочи»

«Торпедо» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Сочи Торпедо
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
sochi-2013
1727628447
Лошки
Ответить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
6
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+