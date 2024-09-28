28.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Англия. Премьер-лига, 6 тур
4 : 2
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
4-1-1-3-1
1
Райя
33
Калафьори
2
Салиба
6
Габриэль
12
Тимбер
41
Райс
18
Парти
7
Мартинелли
19
Троссард
7
Сака
29
Хаверц
4-1-2-1-2
1
Хермансен
24
Джастин
4
Фас
5
Околи
34
Кристиансен
34
Скипп
6
Уинкс
4
Ндиди
10
Буонанотте
45
Мавидиди
9
Варди
18
Парти
18
Нванери
18
Нванери
18
Парти
7
Мартинелли
19
Стерлинг
19
Стерлинг
7
Мартинелли
19
Троссард
9
Жезус
9
Жезус
19
Троссард
34
Скипп
11
Эль-Ханнус
11
Эль-Ханнус
34
Скипп
45
Мавидиди
14
Рид
14
Рид
45
Мавидиди
5
Околи
7
Фатаву
7
Фатаву
5
Околи
10
Буонанотте
10
Айю
10
Айю
10
Буонанотте
4
Ндиди
29
Эдуард
29
Эдуард
4
Ндиди
Остались в запасе
Арсенал
Лестер
33
Нето
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
48
Джош Николс
ЦЗ
2
Мальдини Какурри
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
21
Дэнни Уорд
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
33
Нето
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
48
Джош Николс
ЦЗ
2
Мальдини Какурри
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Арсенал - Лестер
2
4
Всего ударов по воротам
37
5
Удары в створ
17
3
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
17
0
Нарушения
11
6
Офсайды
0
1
Количество передач
655
226
Сейвы
1
13
Точность передач %
89
73
Удары мимо ворот
10
1
Блокированные удары
10
1
Удары из пределов штрафной
29
5
Удары из-за пределов штрафной
8
0
xG (ожидаемые голы)
4.06
0.27
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Лестер», 6-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Лестер»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»