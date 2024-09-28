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  • «Арсенал» – «Лестер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024

«Арсенал» – «Лестер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024

28 сентября 2024, 15:50
Арсенал
28.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
4 : 2
Завершен
Лестер
20' Г. Мартинелли 45+1' Л. Троссард 90+4' О. Ндиди (АГ) 90+9' К. Хаверц
47' Д. Джастин 63' Д. Джастин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
18
Томас Парти
ЦП
7
Букайо Сака
(К) ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Лестер
1
Мадс Хермансен
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
6
Гарри Уинкс
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
9
Джейми Варди
(К) ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Арсенал
33
Нето
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
48
Джош Николс
ЦЗ
2
Мальдини Какурри
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
14
Бобби Рид
АП
7
Иссахаку Фатаву
АП
10
Жордан Айю
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Райя
33
Калафьори
2
Салиба
6
Габриэль
12
Тимбер
41
Райс
18
Парти
7
Мартинелли
19
Троссард
7
Сака
29
Хаверц
4-1-2-1-2
1
Хермансен
24
Джастин
4
Фас
5
Околи
34
Кристиансен
34
Скипп
6
Уинкс
4
Ндиди
10
Буонанотте
45
Мавидиди
9
Варди
18
Парти
18
Нванери
18
Нванери
18
Парти
7
Мартинелли
19
Стерлинг
19
Стерлинг
7
Мартинелли
19
Троссард
9
Жезус
9
Жезус
19
Троссард
34
Скипп
11
Эль-Ханнус
11
Эль-Ханнус
34
Скипп
45
Мавидиди
14
Рид
14
Рид
45
Мавидиди
5
Околи
7
Фатаву
7
Фатаву
5
Околи
10
Буонанотте
10
Айю
10
Айю
10
Буонанотте
4
Ндиди
29
Эдуард
29
Эдуард
4
Ндиди
Остались в запасе
Арсенал
Лестер
33
Нето
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
48
Джош Николс
ЦЗ
2
Мальдини Какурри
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
21
Дэнни Уорд
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
33
Нето
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
48
Джош Николс
ЦЗ
2
Мальдини Какурри
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Арсенал - Лестер
2
4
Всего ударов по воротам
37
5
Удары в створ
17
3
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
17
0
Нарушения
11
6
Офсайды
0
1
Количество передач
655
226
Сейвы
1
13
Точность передач %
89
73
Удары мимо ворот
10
1
Блокированные удары
10
1
Удары из пределов штрафной
29
5
Удары из-за пределов штрафной
8
0
xG (ожидаемые голы)
4.06
0.27

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Лестер», 6-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Лестер»

«Арсенал» – «Лестер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Лестер Арсенал
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