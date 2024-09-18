Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер Сити
4-1-3-2
31
Эдерсон
25
Аканджи
24
Гвардиол
3
Диаш
82
Льюис
16
Родри
10
Грилиш
11
Де Брюйне
22
Савиньо
9
Холанд
20
Силва
3-2-3-2
1
Зоммер
31
Биссек
15
Ачерби
95
Бастони
3
Дармиан
30
Аугусто
23
Барелла
20
Чалханоглу
7
Зелински
9
Тюрам
9
Тареми
11
Де Брюйне
20
Гюндоган
20
Гюндоган
11
Де Брюйне
22
Савиньо
47
Фоден
47
Фоден
22
Савиньо
20
Силва
11
Доку
11
Доку
20
Силва
31
Биссек
28
Павар
28
Павар
31
Биссек
7
Зелински
22
Мхитарян
22
Мхитарян
7
Зелински
20
Чалханоглу
16
Фраттези
16
Фраттези
20
Чалханоглу
3
Дармиан
24
Дюмфрис
24
Дюмфрис
3
Дармиан
9
Тюрам
10
Мартинес
10
Мартинес
9
Тюрам
Остались в запасе
Манчестер Сити
Интер
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Манчестер Сити - Интер
1
Всего ударов по воротам
20
13
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
2
3
Нарушения
11
7
Офсайды
2
3
Количество передач
608
418
Сейвы
3
4
Точность передач %
91
87
Удары мимо ворот
9
7
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
14
7
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
1.62
0.53
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Интера», 1-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Интер»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»