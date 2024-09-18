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  • «Манчестер Сити» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024

«Манчестер Сити» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024

18 сентября 2024, 20:10
Манчестер Сити
18.09.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1 тур
0 : 0
Завершен
Интер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Бернарду Силва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
22
Савиньо
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
23
Николо Барелла
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
9
Мехди Тареми
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
11
Жереми Доку
ЦФ
Интер
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
4-1-3-2
31
Эдерсон
25
Аканджи
24
Гвардиол
3
Диаш
82
Льюис
16
Родри
10
Грилиш
11
Де Брюйне
22
Савиньо
9
Холанд
20
Силва
3-2-3-2
1
Зоммер
31
Биссек
15
Ачерби
95
Бастони
3
Дармиан
30
Аугусто
23
Барелла
20
Чалханоглу
7
Зелински
9
Тюрам
9
Тареми
11
Де Брюйне
20
Гюндоган
20
Гюндоган
11
Де Брюйне
22
Савиньо
47
Фоден
47
Фоден
22
Савиньо
20
Силва
11
Доку
11
Доку
20
Силва
31
Биссек
28
Павар
28
Павар
31
Биссек
7
Зелински
22
Мхитарян
22
Мхитарян
7
Зелински
20
Чалханоглу
16
Фраттези
16
Фраттези
20
Чалханоглу
3
Дармиан
24
Дюмфрис
24
Дюмфрис
3
Дармиан
9
Тюрам
10
Мартинес
10
Мартинес
9
Тюрам
Остались в запасе
Манчестер Сити
Интер
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Манчестер Сити - Интер
1
Всего ударов по воротам
20
13
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
2
3
Нарушения
11
7
Офсайды
2
3
Количество передач
608
418
Сейвы
3
4
Точность передач %
91
87
Удары мимо ворот
9
7
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
14
7
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
1.62
0.53

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Интера», 1-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити»«Интер»

Манчестер Сити-Интер смотреть онлайн 18 сентября

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Интер Манчестер Сити
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