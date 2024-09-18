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Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Интера», 1-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.