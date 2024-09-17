Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Милан» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2024

«Милан» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2024

17 сентября 2024, 20:51
Милан
17.09.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1 тур
1 : 3
Завершен
Ливерпуль
3' К. Пулишич
23' И. Конате 41' В. ван Дейк 67' Д. Собослаи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
24
Юссуф Фофана
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
18
Коди Гакпо
ЛВ
38
Райан Гравенберх
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Милан
96
Лоренцо Торриани
ВР
69
Лапо Нава
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
19
Ноа Окафор
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Ливерпуль
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
14
Луис Диас
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
4-3-2-1
16
Меньян
19
Эрнандес
31
Павлович
23
Томори
2
Калабрия
24
Фофана
20
Лофтус-Чик
14
Рейндерс
27
Леау
11
Пулишич
21
Мората
4-2-3-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
16
Конате
4
ван Дейк
33
Цимикас
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
10
Салах
8
Собослаи
18
Гакпо
20
Жота
16
Меньян
96
Торриани
96
Торриани
16
Меньян
23
Томори
46
Габбиа
46
Габбиа
23
Томори
2
Калабрия
22
Эмерсон
22
Эмерсон
2
Калабрия
21
Мората
19
Окафор
19
Окафор
21
Мората
20
Лофтус-Чик
18
Абрахам
18
Абрахам
20
Лофтус-Чик
12
Александер-Арнольд
2
Гомес
2
Гомес
12
Александер-Арнольд
10
Мак Аллистер
3
Эндо
3
Эндо
10
Мак Аллистер
10
Салах
14
Кьеза
14
Кьеза
10
Салах
18
Гакпо
14
Диас
14
Диас
18
Гакпо
20
Жота
29
Нуньес
29
Нуньес
20
Жота
Остались в запасе
Милан
Ливерпуль
69
Лапо Нава
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
69
Лапо Нава
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
Остались в запасе
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Милан - Ливерпуль
2
2
Всего ударов по воротам
8
23
Удары в створ
2
11
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
5
Нарушения
9
12
Офсайды
3
4
Количество передач
443
462
Сейвы
8
1
Точность передач %
83
86
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
6
17
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
0.3
2.69

Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Ливерпуля», 1-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан»«Ливерпуль»

Милан-Ливерпуль смотреть онлайн 17 сентября

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Ливерпуль Милан
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
4
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+