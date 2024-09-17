17.09.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов, 1 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Милан
Милан
4-3-2-1
16
Меньян
19
Эрнандес
31
Павлович
23
Томори
2
Калабрия
24
Фофана
20
Лофтус-Чик
14
Рейндерс
27
Леау
11
Пулишич
21
Мората
4-2-3-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
16
Конате
4
ван Дейк
33
Цимикас
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
10
Салах
8
Собослаи
18
Гакпо
20
Жота
16
Меньян
96
Торриани
96
Торриани
16
Меньян
23
Томори
46
Габбиа
46
Габбиа
23
Томори
2
Калабрия
22
Эмерсон
22
Эмерсон
2
Калабрия
21
Мората
19
Окафор
19
Окафор
21
Мората
20
Лофтус-Чик
18
Абрахам
18
Абрахам
20
Лофтус-Чик
12
Александер-Арнольд
2
Гомес
2
Гомес
12
Александер-Арнольд
10
Мак Аллистер
3
Эндо
3
Эндо
10
Мак Аллистер
10
Салах
14
Кьеза
14
Кьеза
10
Салах
18
Гакпо
14
Диас
14
Диас
18
Гакпо
20
Жота
29
Нуньес
29
Нуньес
20
Жота
Остались в запасе
Милан
Ливерпуль
69
Лапо Нава
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
69
Лапо Нава
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
Остались в запасе
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Милан - Ливерпуль
2
2
Всего ударов по воротам
8
23
Удары в створ
2
11
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
5
Нарушения
9
12
Офсайды
3
4
Количество передач
443
462
Сейвы
8
1
Точность передач %
83
86
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
6
17
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
0.3
2.69
Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Ливерпуля», 1-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Ливерпуль»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»