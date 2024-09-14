Составы команд
Факел
Факел
3-3-2-2
31
Беленов
88
Дзиов
47
Божин
20
Юрганов
19
Селе
33
Квеквескири
23
Якимов
11
Браими
10
Альшин
98
Ильин
20
Марков
4-1-3-1-1
30
Медведев
15
Эктов
2
Александров
24
Гоцук
30
Стаматов
22
Каккоев
78
Калинский
18
Глейзер
14
Тичич
15
Боселли
9
Ожегович
10
Альшин
13
Калинин
13
Калинин
10
Альшин
33
Квеквескири
77
Ивлев
77
Ивлев
33
Квеквескири
98
Ильин
8
Багамаев
8
Багамаев
98
Ильин
19
Селе
79
Каштанов
79
Каштанов
19
Селе
30
Стаматов
87
Боженов
87
Боженов
30
Стаматов
15
Боселли
80
Царукян
80
Царукян
15
Боселли
14
Тичич
19
Ермаков
19
Ермаков
14
Тичич
Остались в запасе
Факел
Нижний Новгород
88
Виталий Гудиев
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
7
Никита Моцпан
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
77
Лука Багателия
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
5
Артем Варганов
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
10
Антон Мухин
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
17
Владислав Карапузов
ПВ
11
Зе Турбо
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
7
Никита Моцпан
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
77
Лука Багателия
ПВ
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
5
Артем Варганов
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
10
Антон Мухин
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
17
Владислав Карапузов
ПВ
11
Зе Турбо
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Главный тренер
Саша Илич
Статистика матча Факел - Нижний Новгород
3
5
Всего ударов по воротам
8
7
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
10
3
Нарушения
14
12
Офсайды
5
2
Количество передач
334
376
Сейвы
2
1
Точность передач %
74
75
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
6
2
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Пари НН», 8-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября 2024 в 14:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел» – «Пари НН»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»