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  • «Факел» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

«Факел» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

14 сентября 2024, 13:05
Факел
14.09.2024, суббота, 14:15
Россия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Нижний Новгород
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
31
Александр Беленов
ВР
88
Макс Дзиов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
11
Мохамед Браими
ЛВ
19
Табо Селе
ОП
33
Ираклий Квеквескири
(К) ОП
23
Вячеслав Якимов
ОП
10
Ильнур Альшин
ПВ
20
Евгений Марков
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
(К) ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
18
Дан Глейзер
ЦП
14
Лука Тичич
ЦП
15
Хуан Боселли
ПВ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
77
Андрей Ивлев
АП
7
Никита Моцпан
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Нижний Новгород
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
5
Артем Варганов
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
10
Антон Мухин
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
80
Валерий Царукян
АП
19
Никита Ермаков
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
11
Зе Турбо
ЦФ
3-3-2-2
31
Беленов
88
Дзиов
47
Божин
20
Юрганов
19
Селе
33
Квеквескири
23
Якимов
11
Браими
10
Альшин
98
Ильин
20
Марков
4-1-3-1-1
30
Медведев
15
Эктов
2
Александров
24
Гоцук
30
Стаматов
22
Каккоев
78
Калинский
18
Глейзер
14
Тичич
15
Боселли
9
Ожегович
10
Альшин
13
Калинин
13
Калинин
10
Альшин
33
Квеквескири
77
Ивлев
77
Ивлев
33
Квеквескири
98
Ильин
8
Багамаев
8
Багамаев
98
Ильин
19
Селе
79
Каштанов
79
Каштанов
19
Селе
30
Стаматов
87
Боженов
87
Боженов
30
Стаматов
15
Боселли
80
Царукян
80
Царукян
15
Боселли
14
Тичич
19
Ермаков
19
Ермаков
14
Тичич
Остались в запасе
Факел
Нижний Новгород
88
Виталий Гудиев
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
7
Никита Моцпан
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
77
Лука Багателия
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
5
Артем Варганов
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
10
Антон Мухин
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
17
Владислав Карапузов
ПВ
11
Зе Турбо
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
7
Никита Моцпан
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
77
Лука Багателия
ПВ
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
5
Артем Варганов
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
10
Антон Мухин
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
17
Владислав Карапузов
ПВ
11
Зе Турбо
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Главный тренер
Саша Илич
Статистика матча Факел - Нижний Новгород
3
5
Всего ударов по воротам
8
7
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
10
3
Нарушения
14
12
Офсайды
5
2
Количество передач
334
376
Сейвы
2
1
Точность передач %
74
75
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
6
2
Удары из-за пределов штрафной
2
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Пари НН», 8-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября 2024 в 14:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел» – «Пари НН»

«Факел» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Факел
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