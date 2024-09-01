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  • «Реал» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024

«Реал» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024

1 сентября 2024, 21:20
Реал
01.09.2024, воскресенье, 22:30
Испания. Примера, 4 тур
2 : 0
Завершен
Бетис
67' К. Мбаппе 75' К. Мбаппе (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
(К) ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
11
Родриго
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Бетис
1
Руй Силва
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
10
Эз Абде
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
10
Вильям Карвалью
ОП
10
Родри
АП
8
Пабло Форнальс
АП
24
Айтор Руйбаль
(К) ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Реал
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
14
Лука Модрич
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
21
Браим Диас
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Бетис
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
12
Лукас Алькасар
ЛЗ
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
5
Серджи Альтимира
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
14
Икер Лосада
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
9
Витор Роке
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Куртуа
23
Менди
3
Милитао
22
Рюдигер
14
Карвахаль
14
Чуамени
8
Вальверде
25
Себальос
7
Винисиус
11
Родриго
10
Мбаппе
4-2-3-1
1
Силва
20
Сабали
3
Льоренте
4
Натан
15
Перро
21
Рока
10
Карвалью
24
Руйбаль
8
Форнальс
10
Эз Абде
10
Родри
23
Менди
11
Гарсия
11
Гарсия
23
Менди
10
Мбаппе
14
Модрич
14
Модрич
10
Мбаппе
25
Себальос
21
Диас
21
Диас
25
Себальос
11
Родриго
9
Эндрик
9
Эндрик
11
Родриго
10
Карвалью
5
Кардозо
5
Кардозо
10
Карвалью
10
Родри
11
Диао
11
Диао
10
Родри
8
Форнальс
14
Лосада
14
Лосада
8
Форнальс
24
Руйбаль
9
Роке
9
Роке
24
Руйбаль
10
Эз Абде
7
Хуанми
7
Хуанми
10
Эз Абде
Остались в запасе
Реал
Бетис
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
15
Арда Гюлер
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
12
Лукас Алькасар
ЛЗ
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
15
Арда Гюлер
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
Остались в запасе
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
12
Лукас Алькасар
ЛЗ
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Реал - Бетис
2
Всего ударов по воротам
0
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
0
1
Нарушения
0
1
Количество передач
97
59
Точность передач %
87
79
Удары мимо ворот
0
1
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
0
3
xG (ожидаемые голы)
0.02
0.28

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Бетиса», 4-й тур чемпионата испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 сентября 2024 в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал»«Бетис»

Реал Мадрид-Бетис смотреть онлайн 1 сентября

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Бетис Реал
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