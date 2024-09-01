01.09.2024, воскресенье, 22:30
Испания. Примера, 4 тур
Испания. Примера, 4 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Реал
Реал
4-1-2-2-1
1
Куртуа
23
Менди
3
Милитао
22
Рюдигер
14
Карвахаль
14
Чуамени
8
Вальверде
25
Себальос
7
Винисиус
11
Родриго
10
Мбаппе
4-2-3-1
1
Силва
20
Сабали
3
Льоренте
4
Натан
15
Перро
21
Рока
10
Карвалью
24
Руйбаль
8
Форнальс
10
Эз Абде
10
Родри
23
Менди
11
Гарсия
11
Гарсия
23
Менди
10
Мбаппе
14
Модрич
14
Модрич
10
Мбаппе
25
Себальос
21
Диас
21
Диас
25
Себальос
11
Родриго
9
Эндрик
9
Эндрик
11
Родриго
10
Карвалью
5
Кардозо
5
Кардозо
10
Карвалью
10
Родри
11
Диао
11
Диао
10
Родри
8
Форнальс
14
Лосада
14
Лосада
8
Форнальс
24
Руйбаль
9
Роке
9
Роке
24
Руйбаль
10
Эз Абде
7
Хуанми
7
Хуанми
10
Эз Абде
Остались в запасе
Реал
Бетис
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
15
Арда Гюлер
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
12
Лукас Алькасар
ЛЗ
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
15
Арда Гюлер
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
Остались в запасе
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
12
Лукас Алькасар
ЛЗ
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Реал - Бетис
2
Всего ударов по воротам
0
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
0
1
Нарушения
0
1
Количество передач
97
59
Точность передач %
87
79
Удары мимо ворот
0
1
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
0
3
xG (ожидаемые голы)
0.02
0.28
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Бетиса», 4-й тур чемпионата испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 сентября 2024 в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Бетис»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»