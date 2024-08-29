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Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Бетис» против «Кривбасса», 4-й раунд плей-офф Лиги Европы «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 августа 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Кривбасс»