29.08.2024, четверг, 22:00
Лига конференций, 4 раунд
Лига конференций, 4 раунд
3 : 0
Завершен
Составы команд
Бетис
Бетис
4-2-3-1
1
Силва
13
Родригес
3
Льоренте
4
Натан
2
Бельерин
5
Кардозо
5
Альтимира
10
Эз Абде
10
Родри
24
Руйбаль
14
Лосада
3-3-1-2
30
Клищук
17
Кузик
25
Бандейра
3
Романчук
23
Дибанго
8
Бизимана
14
Драмбаев
11
Вакулко
14
Лунев
7
Кожушко
3
Льоренте
15
Перро
15
Перро
3
Льоренте
10
Эз Абде
8
Форнальс
8
Форнальс
10
Эз Абде
24
Руйбаль
11
Диао
11
Диао
24
Руйбаль
10
Родри
7
Хуанми
7
Хуанми
10
Родри
11
Вакулко
10
Хомченовский
10
Хомченовский
11
Вакулко
7
Кожушко
7
Микитишин
7
Микитишин
7
Кожушко
25
Бандейра
77
Понедельник
77
Понедельник
25
Бандейра
14
Лунев
7
Соса
7
Соса
14
Лунев
17
Кузик
97
По
97
По
17
Кузик
Остались в запасе
Бетис
Кривбасс
13
Адриан
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
20
Юссуф Сабали
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
21
Марк Рока
ОП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
6
Бакари Конате
ЦЗ
8
Маттео Аморосо
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
20
Юссуф Сабали
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
21
Марк Рока
ОП
Остались в запасе
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
6
Бакари Конате
ЦЗ
8
Маттео Аморосо
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Бетис - Кривбасс
Всего ударов по воротам
20
8
Удары в створ
7
0
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
7
Нарушения
10
14
Офсайды
1
2
Количество передач
550
323
Сейвы
0
5
Точность передач %
86
74
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
16
5
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Бетис» против «Кривбасса», 4-й раунд плей-офф Лиги Европы «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 августа 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Кривбасс»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»