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  • «Бетис» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024

«Бетис» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024

29 августа 2024, 20:50
Бетис
29.08.2024, четверг, 22:00
Лига конференций, 4 раунд
3 : 0
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Кривбасс
40' А. Руйбаль 41' Э. Абде 43' Э. Абде
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Руй Силва
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Эз Абде
ЛВ
5
Джонни Кардозо
ЦП
5
Серджи Альтимира
ЦП
10
Родри
АП
24
Айтор Руйбаль
(К) ПВ
14
Икер Лосада
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Кривбасс
30
Андрей Клищук
ВР
55
Тимур Стецков
ЛЗ
23
Иван Дибанго
ЛЗ
17
Денис Кузик
ЛЗ
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
25
Бандейра
ЦЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
8
Джихад Бизимана
ОП
11
Юрий Вакулко
(К) ЦП
7
Олег Кожушко
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Бетис
13
Адриан
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
21
Марк Рока
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
7
Хуанми
ЦФ
Кривбасс
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
6
Бакари Конате
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
7
Артур Микитишин
ЛВ
8
Маттео Аморосо
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
77
Андрей Понедельник
ПВ
7
Даниэль Соса
ЦФ
97
Жан-Морель По
ЦФ
4-2-3-1
1
Силва
13
Родригес
3
Льоренте
4
Натан
2
Бельерин
5
Кардозо
5
Альтимира
10
Эз Абде
10
Родри
24
Руйбаль
14
Лосада
3-3-1-2
30
Клищук
17
Кузик
25
Бандейра
3
Романчук
23
Дибанго
8
Бизимана
14
Драмбаев
11
Вакулко
14
Лунев
7
Кожушко
3
Льоренте
15
Перро
15
Перро
3
Льоренте
10
Эз Абде
8
Форнальс
8
Форнальс
10
Эз Абде
24
Руйбаль
11
Диао
11
Диао
24
Руйбаль
10
Родри
7
Хуанми
7
Хуанми
10
Родри
11
Вакулко
10
Хомченовский
10
Хомченовский
11
Вакулко
7
Кожушко
7
Микитишин
7
Микитишин
7
Кожушко
25
Бандейра
77
Понедельник
77
Понедельник
25
Бандейра
14
Лунев
7
Соса
7
Соса
14
Лунев
17
Кузик
97
По
97
По
17
Кузик
Остались в запасе
Бетис
Кривбасс
13
Адриан
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
20
Юссуф Сабали
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
21
Марк Рока
ОП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
6
Бакари Конате
ЦЗ
8
Маттео Аморосо
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
20
Юссуф Сабали
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
21
Марк Рока
ОП
Остались в запасе
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
6
Бакари Конате
ЦЗ
8
Маттео Аморосо
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Бетис - Кривбасс
Всего ударов по воротам
20
8
Удары в створ
7
0
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
7
Нарушения
10
14
Офсайды
1
2
Количество передач
550
323
Сейвы
0
5
Точность передач %
86
74
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
16
5
Удары из-за пределов штрафной
4
3

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Бетис» против «Кривбасса», 4-й раунд плей-офф Лиги Европы «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 августа 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Кривбасс»

«Бетис» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Кривбасс Бетис
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