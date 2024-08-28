28.08.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
Лига чемпионов, 4 раунд
2 : 0
Завершен
Составы команд
Црвена Звезда
Црвена Звезда
4-1-3-2
31
Илич
77
Мимович
25
Спайич
34
Джига
7
Соль
16
Ин Бом
99
Олаинка
4
Иванич
7
Милсон
19
Дуарте
21
Элшник
3-1-3-2-1
12
Хайкин
6
Гундерсен
4
Бьортуфт
15
Бьоркан
7
Берг
26
Эвьен
19
Фет
20
Сьоволд
25
Мяяття
10
Хеуге
9
Хег
7
Милсон
11
Родригес
11
Родригес
7
Милсон
99
Олаинка
8
Далсью
8
Далсью
99
Олаинка
4
Иванич
21
Илич
21
Илич
4
Иванич
19
Дуарте
27
Ндиайе
27
Ндиайе
19
Дуарте
4
Бьортуфт
18
Мое
18
Мое
4
Бьортуфт
19
Фет
14
Салтнес
14
Салтнес
19
Фет
9
Хег
11
Зинкернагель
11
Зинкернагель
9
Хег
26
Эвьен
8
Аукленд
8
Аукленд
26
Эвьен
25
Мяяття
9
Хельмерсен
9
Хельмерсен
25
Мяяття
Остались в запасе
Црвена Звезда
Буде-Глимт
77
Иван Гутеша
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
20
Йован Сливич
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
11
Егор Пруцев
АП
10
Александар Катай
ЛВ
Главный тренер
Владан Милоевич
1
Юлиан Лунд
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
94
Аугуст Миккельсен
АП
10
Сондре Серли
ПВ
9
Оскар Капскармо
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
77
Иван Гутеша
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
20
Йован Сливич
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
11
Егор Пруцев
АП
10
Александар Катай
ЛВ
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
94
Аугуст Миккельсен
АП
10
Сондре Серли
ПВ
9
Оскар Капскармо
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Црвена Звезда - Буде-Глимт
3
1
Всего ударов по воротам
18
5
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
8
3
Нарушения
13
12
Офсайды
4
0
Количество передач
346
489
Сейвы
1
6
Точность передач %
81
84
Удары мимо ворот
5
0
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Црвена Звезда» против «Буде-Глимта», 4-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 августа 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Црвена Звезда» – «Буде-Глимт»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»