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  • «Црвена Звезда» – «Буде-Глимт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2024

«Црвена Звезда» – «Буде-Глимт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2024

28 августа 2024, 20:50
Црвена Звезда
28.08.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
2 : 0
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Буде-Глимт
26' Б. Дуарте (П) 59' У. Спайич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Црвена Звезда
31
Марко Илич
ВР
25
Урош Спайич
(К) ЦЗ
34
Нассер Джига
ЦЗ
77
Огнен Мимович
ПЗ
7
Ен-Во Соль
ПЗ
7
Милсон
ЛВ
99
Петер Олаинка
ЛВ
16
Хван Ин Бом
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
21
Тими Элшник
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
(К) ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
9
Каспер Хег
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Црвена Звезда
77
Иван Гутеша
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
11
Хосе Луис Родригес
ЛП
10
Александар Катай
ЛВ
20
Йован Сливич
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
8
Далсью
ЦП
21
Лука Илич
АП
11
Егор Пруцев
АП
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
10
Сондре Серли
ПВ
8
Сондре Аукленд
ЦФ
9
Андреас Хельмерсен
ЦФ
9
Оскар Капскармо
ЦФ
4-1-3-2
31
Илич
77
Мимович
25
Спайич
34
Джига
7
Соль
16
Ин Бом
99
Олаинка
4
Иванич
7
Милсон
19
Дуарте
21
Элшник
3-1-3-2-1
12
Хайкин
6
Гундерсен
4
Бьортуфт
15
Бьоркан
7
Берг
26
Эвьен
19
Фет
20
Сьоволд
25
Мяяття
10
Хеуге
9
Хег
7
Милсон
11
Родригес
11
Родригес
7
Милсон
99
Олаинка
8
Далсью
8
Далсью
99
Олаинка
4
Иванич
21
Илич
21
Илич
4
Иванич
19
Дуарте
27
Ндиайе
27
Ндиайе
19
Дуарте
4
Бьортуфт
18
Мое
18
Мое
4
Бьортуфт
19
Фет
14
Салтнес
14
Салтнес
19
Фет
9
Хег
11
Зинкернагель
11
Зинкернагель
9
Хег
26
Эвьен
8
Аукленд
8
Аукленд
26
Эвьен
25
Мяяття
9
Хельмерсен
9
Хельмерсен
25
Мяяття
Остались в запасе
Црвена Звезда
Буде-Глимт
77
Иван Гутеша
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
20
Йован Сливич
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
11
Егор Пруцев
АП
10
Александар Катай
ЛВ
Главный тренер
Владан Милоевич
1
Юлиан Лунд
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
94
Аугуст Миккельсен
АП
10
Сондре Серли
ПВ
9
Оскар Капскармо
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
77
Иван Гутеша
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
20
Йован Сливич
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
11
Егор Пруцев
АП
10
Александар Катай
ЛВ
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
94
Аугуст Миккельсен
АП
10
Сондре Серли
ПВ
9
Оскар Капскармо
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Црвена Звезда - Буде-Глимт
3
1
Всего ударов по воротам
18
5
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
8
3
Нарушения
13
12
Офсайды
4
0
Количество передач
346
489
Сейвы
1
6
Точность передач %
81
84
Удары мимо ворот
5
0
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
6
2

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Црвена Звезда» против «Буде-Глимта», 4-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 августа 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Црвена Звезда» – «Буде-Глимт»

«Црвена Звезда» – «Буде-Глимт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Буде-Глимт Црвена Звезда
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