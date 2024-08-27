Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Галатасарай» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2024

«Галатасарай» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2024

27 августа 2024, 20:50
Галатасарай
27.08.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
0 : 1
Первый матч – 2 : 3
Завершен
Янг Бойз
87' А. Вирджиниус
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
(К) ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
8
Габриэл Сара
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Янг Бойз
1
Марвин Келлер
ВР
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
5
Мохамед Камара
(К) ЦЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
30
Сандро Лаупер
ЦП
24
Филип Угринич
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Галатасарай
12
Батухан Шен
ВР
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
15
Элиас Йелерт
ПЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
81
Али Турап Бюльбюль
ПЗ
8
Эфе Акман
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
68
Ялын Дилек
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
16
Ноа Перссон
ЛЗ
23
Лорис Бенито
ЛЗ
51
Анель Хушич
ЦЗ
13
Закари Атекаме
ПЗ
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
14
Мигел Чайва
ОП
30
Кастриот Имери
ОП
19
Дариан Малес
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
3-1-1-3-2
16
Муслера
17
Кен
25
Нельссон
23
Айхан
34
Торрейра
8
Сара
7
Актюркоглу
53
Йилмаз
22
Зиеш
9
Икарди
44
Батшуайи
4-3-1-2
1
Келлер
27
Блум
5
Камара
4
Зукру
3
Хаджам
30
Лаупер
24
Угринич
19
Ниасс
19
Колли
35
Ганвула
99
Монтейру
7
Актюркоглу
19
Гювенк
19
Гювенк
7
Актюркоглу
17
Кен
15
Йелерт
15
Йелерт
17
Кен
8
Сара
26
Демирбай
26
Демирбай
8
Сара
22
Зиеш
10
Кутлу
10
Кутлу
22
Зиеш
44
Батшуайи
10
Мертенс
10
Мертенс
44
Батшуайи
3
Хаджам
16
Перссон
16
Перссон
3
Хаджам
19
Колли
14
Чайва
14
Чайва
19
Колли
99
Монтейру
7
Вирджиниус
7
Вирджиниус
99
Монтейру
24
Угринич
19
Малес
19
Малес
24
Угринич
35
Ганвула
10
Иттен
10
Иттен
35
Ганвула
Остались в запасе
Галатасарай
Янг Бойз
12
Батухан Шен
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
81
Али Турап Бюльбюль
ПЗ
8
Эфе Акман
ОП
11
Юнус Акгюн
ЦП
68
Ялын Дилек
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
16
Давид фон Бальмус
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
51
Анель Хушич
ЦЗ
13
Закари Атекаме
ПЗ
30
Кастриот Имери
ОП
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
12
Батухан Шен
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
81
Али Турап Бюльбюль
ПЗ
8
Эфе Акман
ОП
11
Юнус Акгюн
ЦП
68
Ялын Дилек
ЦФ
Остались в запасе
16
Давид фон Бальмус
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
51
Анель Хушич
ЦЗ
13
Закари Атекаме
ПЗ
30
Кастриот Имери
ОП
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Галатасарай - Янг Бойз
4
1
3
Всего ударов по воротам
17
16
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
5
8
Нарушения
13
10
Офсайды
2
3
Количество передач
504
315
Сейвы
6
4
Точность передач %
84
74
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
9
12
Удары из-за пределов штрафной
8
4

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Галатасарай» против «Янг Бойз», 4-й Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 августа 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай»«Янг Бойз»

«Галатасарай» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Янг Бойз Галатасарай
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
3
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
2
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+