27.08.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
Лига чемпионов, 4 раунд
0 : 1
Завершен
Составы команд
Галатасарай
Галатасарай
3-1-1-3-2
16
Муслера
17
Кен
25
Нельссон
23
Айхан
34
Торрейра
8
Сара
7
Актюркоглу
53
Йилмаз
22
Зиеш
9
Икарди
44
Батшуайи
4-3-1-2
1
Келлер
27
Блум
5
Камара
4
Зукру
3
Хаджам
30
Лаупер
24
Угринич
19
Ниасс
19
Колли
35
Ганвула
99
Монтейру
7
Актюркоглу
19
Гювенк
19
Гювенк
7
Актюркоглу
17
Кен
15
Йелерт
15
Йелерт
17
Кен
8
Сара
26
Демирбай
26
Демирбай
8
Сара
22
Зиеш
10
Кутлу
10
Кутлу
22
Зиеш
44
Батшуайи
10
Мертенс
10
Мертенс
44
Батшуайи
3
Хаджам
16
Перссон
16
Перссон
3
Хаджам
19
Колли
14
Чайва
14
Чайва
19
Колли
99
Монтейру
7
Вирджиниус
7
Вирджиниус
99
Монтейру
24
Угринич
19
Малес
19
Малес
24
Угринич
35
Ганвула
10
Иттен
10
Иттен
35
Ганвула
Остались в запасе
Галатасарай
Янг Бойз
12
Батухан Шен
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
81
Али Турап Бюльбюль
ПЗ
8
Эфе Акман
ОП
11
Юнус Акгюн
ЦП
68
Ялын Дилек
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
16
Давид фон Бальмус
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
51
Анель Хушич
ЦЗ
13
Закари Атекаме
ПЗ
30
Кастриот Имери
ОП
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
12
Батухан Шен
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
81
Али Турап Бюльбюль
ПЗ
8
Эфе Акман
ОП
11
Юнус Акгюн
ЦП
68
Ялын Дилек
ЦФ
Остались в запасе
16
Давид фон Бальмус
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
51
Анель Хушич
ЦЗ
13
Закари Атекаме
ПЗ
30
Кастриот Имери
ОП
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Галатасарай - Янг Бойз
4
1
3
Всего ударов по воротам
17
16
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
5
8
Нарушения
13
10
Офсайды
2
3
Количество передач
504
315
Сейвы
6
4
Точность передач %
84
74
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
9
12
Удары из-за пределов штрафной
8
4
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Галатасарай» против «Янг Бойз», 4-й Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 августа 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» – «Янг Бойз»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»