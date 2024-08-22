22.08.2024, четверг, 21:00
Лига конференций, 4 раунд
Лига конференций, 4 раунд
0 : 2
Завершен
Составы команд
Кривбасс
Кривбасс
3-3-1-3
30
Клищук
55
Стецков
25
Бандейра
3
Романчук
23
Дибанго
8
Бизимана
17
Кузик
11
Вакулко
80
Аду
7
Соса
14
Лунев
4-2-3-1
1
Силва
2
Бельерин
3
Льоренте
4
Натан
15
Перро
5
Кардозо
5
Альтимира
10
Родри
10
Фекир
10
Эз Абде
6
Авила
55
Стецков
14
Драмбаев
14
Драмбаев
55
Стецков
14
Лунев
7
Микитишин
7
Микитишин
14
Лунев
11
Вакулко
7
Кожушко
7
Кожушко
11
Вакулко
7
Соса
97
По
97
По
7
Соса
15
Перро
13
Родригес
13
Родригес
15
Перро
5
Альтимира
10
Карвалью
10
Карвалью
5
Альтимира
5
Кардозо
21
Рока
21
Рока
5
Кардозо
6
Авила
11
Диао
11
Диао
6
Авила
10
Фекир
14
Лосада
14
Лосада
10
Фекир
Остались в запасе
Кривбасс
Бетис
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
6
Бакари Конате
ЦЗ
8
Маттео Аморосо
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
77
Андрей Понедельник
ПВ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
8
Пабло Форнальс
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
6
Бакари Конате
ЦЗ
8
Маттео Аморосо
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
77
Андрей Понедельник
ПВ
Остались в запасе
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
8
Пабло Форнальс
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Кривбасс - Бетис
1
Всего ударов по воротам
6
18
Удары в створ
1
9
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
14
16
Офсайды
2
0
Количество передач
403
579
Сейвы
7
1
Точность передач %
81
85
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
2
4
Удары из-за пределов штрафной
4
14
Смотреть прямую трансляцию матча «Кривбасс» против «Бетиса», 4-й раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 августа 2024 в 21:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»