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  • «Кривбасс» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2024

«Кривбасс» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2024

22 августа 2024, 19:50
Кривбасс
22.08.2024, четверг, 21:00
Лига конференций, 4 раунд
0 : 2
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Бетис
13' Л. Авила 62' Родри
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
30
Андрей Клищук
ВР
17
Денис Кузик
ЛЗ
55
Тимур Стецков
ЛЗ
23
Иван Дибанго
ЛЗ
25
Бандейра
ЦЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
8
Джихад Бизимана
ОП
11
Юрий Вакулко
(К) ЦП
14
Максим Лунев
ЦФ
7
Даниэль Соса
ЦФ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Бетис
1
Руй Силва
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Эз Абде
ЛВ
5
Джонни Кардозо
ЦП
5
Серджи Альтимира
ЦП
10
Родри
АП
10
Набиль Фекир
(К) АП
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Кривбасс
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
6
Бакари Конате
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
7
Артур Микитишин
ЛВ
8
Маттео Аморосо
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
77
Андрей Понедельник
ПВ
7
Олег Кожушко
ЦФ
97
Жан-Морель По
ЦФ
Бетис
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
21
Марк Рока
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
14
Икер Лосада
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
3-3-1-3
30
Клищук
55
Стецков
25
Бандейра
3
Романчук
23
Дибанго
8
Бизимана
17
Кузик
11
Вакулко
80
Аду
7
Соса
14
Лунев
4-2-3-1
1
Силва
2
Бельерин
3
Льоренте
4
Натан
15
Перро
5
Кардозо
5
Альтимира
10
Родри
10
Фекир
10
Эз Абде
6
Авила
55
Стецков
14
Драмбаев
14
Драмбаев
55
Стецков
14
Лунев
7
Микитишин
7
Микитишин
14
Лунев
11
Вакулко
7
Кожушко
7
Кожушко
11
Вакулко
7
Соса
97
По
97
По
7
Соса
15
Перро
13
Родригес
13
Родригес
15
Перро
5
Альтимира
10
Карвалью
10
Карвалью
5
Альтимира
5
Кардозо
21
Рока
21
Рока
5
Кардозо
6
Авила
11
Диао
11
Диао
6
Авила
10
Фекир
14
Лосада
14
Лосада
10
Фекир
Остались в запасе
Кривбасс
Бетис
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
6
Бакари Конате
ЦЗ
8
Маттео Аморосо
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
77
Андрей Понедельник
ПВ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
8
Пабло Форнальс
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
6
Бакари Конате
ЦЗ
8
Маттео Аморосо
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
77
Андрей Понедельник
ПВ
Остались в запасе
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
8
Пабло Форнальс
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Кривбасс - Бетис
1
Всего ударов по воротам
6
18
Удары в створ
1
9
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
14
16
Офсайды
2
0
Количество передач
403
579
Сейвы
7
1
Точность передач %
81
85
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
2
4
Удары из-за пределов штрафной
4
14

Смотреть прямую трансляцию матча «Кривбасс» против «Бетиса», 4-й раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 августа 2024 в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кривбасс» – «Бетис»

«Кривбасс» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Бетис Кривбасс
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