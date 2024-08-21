21.08.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
Лига чемпионов, 4 раунд
3 : 2
Завершен
Составы команд
Янг Бойз
Янг Бойз
4-3-1-2
16
фон Бальмус
3
Хаджам
5
Камара
4
Зукру
27
Блум
19
Ниасс
30
Лаупер
24
Угринич
19
Колли
99
Монтейру
35
Ганвула
4-1-1-2-2
16
Муслера
15
Йелерт
25
Нельссон
42
Бартакжи
17
Кен
34
Торрейра
8
Сара
7
Актюркоглу
53
Йилмаз
10
Мертенс
9
Икарди
16
фон Бальмус
1
Келлер
1
Келлер
16
фон Бальмус
3
Хаджам
16
Перссон
16
Перссон
3
Хаджам
99
Монтейру
12
Элиа
12
Элиа
99
Монтейру
19
Ниасс
19
Малес
19
Малес
19
Ниасс
35
Ганвула
10
Иттен
10
Иттен
35
Ганвула
16
Муслера
19
Гювенк
19
Гювенк
16
Муслера
53
Йилмаз
15
Дюбуа
15
Дюбуа
53
Йилмаз
9
Икарди
10
Кутлу
10
Кутлу
9
Икарди
10
Мертенс
22
Зиеш
22
Зиеш
10
Мертенс
15
Йелерт
44
Батшуайи
44
Батшуайи
15
Йелерт
Остались в запасе
Янг Бойз
Галатасарай
40
Дарио Марцино
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
13
Закари Атекаме
ЦЗ
14
Мигел Чайва
ОП
30
Кастриот Имери
ОП
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
51
Анель Хушич
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
81
Али Турап Бюльбюль
ПЗ
8
Эфе Акман
ОП
11
Юнус Акгюн
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
40
Дарио Марцино
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
13
Закари Атекаме
ЦЗ
14
Мигел Чайва
ОП
30
Кастриот Имери
ОП
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
51
Анель Хушич
ЦФ
Остались в запасе
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
81
Али Турап Бюльбюль
ПЗ
8
Эфе Акман
ОП
11
Юнус Акгюн
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Янг Бойз - Галатасарай
4
1
2
Всего ударов по воротам
16
20
Удары в створ
5
8
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
6
7
Нарушения
18
9
Офсайды
5
1
Количество передач
319
349
Сейвы
6
2
Точность передач %
77
76
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
11
13
Удары из-за пределов штрафной
5
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Янг Бойз» против «Галатасарая», 4-й раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 августа 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Янг Бойз» – «Галатасарай»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»