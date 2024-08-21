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  • «Янг Бойз» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2024

«Янг Бойз» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2024

21 августа 2024, 20:50
Янг Бойз
21.08.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
3 : 2
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Галатасарай
3' Ж. Монтейру 45+4' Ж. Монтейру 86' Ф. Угринич (П)
66' М. Батшуайи 72' М. Батшуайи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
(К) ВР
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
19
Шейх Ниасс
ЦП
30
Сандро Лаупер
ЦП
24
Филип Угринич
ЦП
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
(К) ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
15
Элиас Йелерт
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
8
Габриэл Сара
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Янг Бойз
1
Марвин Келлер
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
16
Ноа Перссон
ЛЗ
23
Лорис Бенито
ЛЗ
13
Закари Атекаме
ЦЗ
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
14
Мигел Чайва
ОП
30
Кастриот Имери
ОП
12
Мешак Элиа
ЦФ
51
Анель Хушич
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
81
Али Турап Бюльбюль
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Эфе Акман
ОП
11
Юнус Акгюн
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
4-3-1-2
16
фон Бальмус
3
Хаджам
5
Камара
4
Зукру
27
Блум
19
Ниасс
30
Лаупер
24
Угринич
19
Колли
99
Монтейру
35
Ганвула
4-1-1-2-2
16
Муслера
15
Йелерт
25
Нельссон
42
Бартакжи
17
Кен
34
Торрейра
8
Сара
7
Актюркоглу
53
Йилмаз
10
Мертенс
9
Икарди
16
фон Бальмус
1
Келлер
1
Келлер
16
фон Бальмус
3
Хаджам
16
Перссон
16
Перссон
3
Хаджам
99
Монтейру
12
Элиа
12
Элиа
99
Монтейру
19
Ниасс
19
Малес
19
Малес
19
Ниасс
35
Ганвула
10
Иттен
10
Иттен
35
Ганвула
16
Муслера
19
Гювенк
19
Гювенк
16
Муслера
53
Йилмаз
15
Дюбуа
15
Дюбуа
53
Йилмаз
9
Икарди
10
Кутлу
10
Кутлу
9
Икарди
10
Мертенс
22
Зиеш
22
Зиеш
10
Мертенс
15
Йелерт
44
Батшуайи
44
Батшуайи
15
Йелерт
Остались в запасе
Янг Бойз
Галатасарай
40
Дарио Марцино
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
13
Закари Атекаме
ЦЗ
14
Мигел Чайва
ОП
30
Кастриот Имери
ОП
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
51
Анель Хушич
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
81
Али Турап Бюльбюль
ПЗ
8
Эфе Акман
ОП
11
Юнус Акгюн
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
40
Дарио Марцино
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
13
Закари Атекаме
ЦЗ
14
Мигел Чайва
ОП
30
Кастриот Имери
ОП
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
51
Анель Хушич
ЦФ
Остались в запасе
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
81
Али Турап Бюльбюль
ПЗ
8
Эфе Акман
ОП
11
Юнус Акгюн
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Янг Бойз - Галатасарай
4
1
2
Всего ударов по воротам
16
20
Удары в створ
5
8
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
6
7
Нарушения
18
9
Офсайды
5
1
Количество передач
319
349
Сейвы
6
2
Точность передач %
77
76
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
11
13
Удары из-за пределов штрафной
5
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Янг Бойз» против «Галатасарая», 4-й раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 августа 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Янг Бойз» – «Галатасарай»

«Янг Бойз» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Галатасарай Янг Бойз
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