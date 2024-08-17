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  • «Вест Хэм» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2024

«Вест Хэм» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2024

17 августа 2024, 18:20
Вест Хэм
17.08.2024, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 2
Завершен
Астон Вилла
37' Л. Пакета (П)
4' А. Онана 79' Д. Дуран
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
11
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
(К) ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
7
Джон МакГинн
(К) ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
18
Энди Ирвинг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Астон Вилла
46
Джо Гаучи
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
6
Росс Баркли
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
22
Джон Дуран
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Ареоля
33
Эмерсон
3
Килман
15
Мавропанос
34
Цоуфал
28
Соучек
2
Родригес
20
Кудус
11
Пакета
20
Боуэн
18
Антонио
4-1-2-1-2
1
Мартинес
2
Кэш
15
Конса
14
Торрес
12
Динь
24
Онана
18
Тилеманс
7
МакГинн
17
Роджерс
17
Бэйли
11
Уоткинс
34
Цоуфал
20
Тодибо
20
Тодибо
34
Цоуфал
11
Пакета
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
11
Пакета
20
Боуэн
38
Саммервил
38
Саммервил
20
Боуэн
18
Антонио
10
Фуллкруг
10
Фуллкруг
18
Антонио
2
Родригес
28
Ингс
28
Ингс
2
Родригес
12
Динь
22
Матсен
22
Матсен
12
Динь
2
Кэш
18
Неделькович
18
Неделькович
2
Кэш
7
МакГинн
41
Рэмзи
41
Рэмзи
7
МакГинн
17
Бэйли
11
Филоджин
11
Филоджин
17
Бэйли
11
Уоткинс
22
Дуран
22
Дуран
11
Уоткинс
Остались в запасе
Вест Хэм
Астон Вилла
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
18
Энди Ирвинг
ЦП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
46
Джо Гаучи
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
18
Энди Ирвинг
ЦП
Остались в запасе
46
Джо Гаучи
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Вест Хэм - Астон Вилла
1
2
Всего ударов по воротам
14
15
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
18
11
Офсайды
1
1
Количество передач
400
395
Сейвы
1
3
Точность передач %
83
83
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
2.12
1.89

Смотреть прямую трансляцию матча «Вест Хэм» против «Астон Виллы», 1-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 августа 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм»«Астон Вилла»

«Вест Хэм» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Астон Вилла Вест Хэм
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