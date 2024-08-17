17.08.2024, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Англия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Вест Хэм
Вест Хэм
4-1-1-3-1
23
Ареоля
33
Эмерсон
3
Килман
15
Мавропанос
34
Цоуфал
28
Соучек
2
Родригес
20
Кудус
11
Пакета
20
Боуэн
18
Антонио
4-1-2-1-2
1
Мартинес
2
Кэш
15
Конса
14
Торрес
12
Динь
24
Онана
18
Тилеманс
7
МакГинн
17
Роджерс
17
Бэйли
11
Уоткинс
34
Цоуфал
20
Тодибо
20
Тодибо
34
Цоуфал
11
Пакета
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
11
Пакета
20
Боуэн
38
Саммервил
38
Саммервил
20
Боуэн
18
Антонио
10
Фуллкруг
10
Фуллкруг
18
Антонио
2
Родригес
28
Ингс
28
Ингс
2
Родригес
12
Динь
22
Матсен
22
Матсен
12
Динь
2
Кэш
18
Неделькович
18
Неделькович
2
Кэш
7
МакГинн
41
Рэмзи
41
Рэмзи
7
МакГинн
17
Бэйли
11
Филоджин
11
Филоджин
17
Бэйли
11
Уоткинс
22
Дуран
22
Дуран
11
Уоткинс
Остались в запасе
Вест Хэм
Астон Вилла
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
18
Энди Ирвинг
ЦП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
46
Джо Гаучи
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
18
Энди Ирвинг
ЦП
Остались в запасе
46
Джо Гаучи
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Вест Хэм - Астон Вилла
1
2
Всего ударов по воротам
14
15
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
18
11
Офсайды
1
1
Количество передач
400
395
Сейвы
1
3
Точность передач %
83
83
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
2.12
1.89
Смотреть прямую трансляцию матча «Вест Хэм» против «Астон Виллы», 1-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 августа 2024 в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм» – «Астон Вилла»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Bеttery».
Источник: «Бомбардир»