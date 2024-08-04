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  • «Динамо» Мх – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 августа 2024

«Динамо» Мх – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 августа 2024

4 августа 2024, 17:42
Динамо Мх
04.08.2024, воскресенье, 20:30
Россия. Премьер-лига, 3 тур
0 : 1
Завершен
Нижний Новгород
82' Н. Калинский (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
(К) ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
5
Антон Крачковский
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
(К) ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
18
Дан Глейзер
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
14
Лука Тичич
ЦП
9
Огнен Ожегович
ЦФ
11
Зе Турбо
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
70
Абакар Гаджиев
АП
17
Ян Джапо
ЦФ
Нижний Новгород
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
10
Антон Мухин
ОП
19
Никита Ермаков
АП
80
Валерий Царукян
АП
15
Хуан Боселли
ПВ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Волк
4
Шумахов
13
Кагермазов
77
Сундуков
99
Алибеков
17
Пальцев
5
Крачковский
47
Глушков
9
Магомедов
17
Касинтура
28
Сердеров
4-1-3-2
30
Медведев
87
Боженов
15
Тихий
24
Гоцук
30
Стаматов
22
Каккоев
18
Глейзер
78
Калинский
14
Тичич
11
Зе Турбо
9
Ожегович
28
Сердеров
5
Табидзе
5
Табидзе
28
Сердеров
13
Кагермазов
72
Сандрачук
72
Сандрачук
13
Кагермазов
9
Магомедов
22
Юсупов
22
Юсупов
9
Магомедов
47
Глушков
19
Зинович
19
Зинович
47
Глушков
5
Крачковский
70
Гаджиев
70
Гаджиев
5
Крачковский
24
Гоцук
2
Александров
2
Александров
24
Гоцук
9
Ожегович
10
Мухин
10
Мухин
9
Ожегович
18
Глейзер
15
Боселли
15
Боселли
18
Глейзер
11
Зе Турбо
23
Кутателадзе
23
Кутателадзе
11
Зе Турбо
Остались в запасе
Динамо Мх
Нижний Новгород
39
Тимур Магомедов
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
53
Шамиль Гаджиев
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
17
Ян Джапо
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
19
Никита Ермаков
АП
80
Валерий Царукян
АП
Главный тренер
Саша Илич
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
53
Шамиль Гаджиев
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
17
Ян Джапо
ЦФ
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
19
Никита Ермаков
АП
80
Валерий Царукян
АП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Саша Илич
Статистика матча Динамо Мх - Нижний Новгород
3
2
3
Всего ударов по воротам
6
6
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
4
Нарушения
11
17
Офсайды
2
2
Количество передач
333
272
Сейвы
1
6
Точность передач %
70
64
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
3
4
Удары из-за пределов штрафной
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Мх против «Пари НН», 3-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 августа 2024 в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Мх – «Пари НН»

Динамо Махачкала-Пари НН смотреть онлайн 4 августа

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Динамо Мх
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