04.08.2024, воскресенье, 20:30
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Россия. Премьер-лига, 3 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Динамо Мх
Динамо Мх
3-2-1-3-1
1
Волк
4
Шумахов
13
Кагермазов
77
Сундуков
99
Алибеков
17
Пальцев
5
Крачковский
47
Глушков
9
Магомедов
17
Касинтура
28
Сердеров
4-1-3-2
30
Медведев
87
Боженов
15
Тихий
24
Гоцук
30
Стаматов
22
Каккоев
18
Глейзер
78
Калинский
14
Тичич
11
Зе Турбо
9
Ожегович
28
Сердеров
5
Табидзе
5
Табидзе
28
Сердеров
13
Кагермазов
72
Сандрачук
72
Сандрачук
13
Кагермазов
9
Магомедов
22
Юсупов
22
Юсупов
9
Магомедов
47
Глушков
19
Зинович
19
Зинович
47
Глушков
5
Крачковский
70
Гаджиев
70
Гаджиев
5
Крачковский
24
Гоцук
2
Александров
2
Александров
24
Гоцук
9
Ожегович
10
Мухин
10
Мухин
9
Ожегович
18
Глейзер
15
Боселли
15
Боселли
18
Глейзер
11
Зе Турбо
23
Кутателадзе
23
Кутателадзе
11
Зе Турбо
Остались в запасе
Динамо Мх
Нижний Новгород
39
Тимур Магомедов
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
53
Шамиль Гаджиев
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
17
Ян Джапо
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
19
Никита Ермаков
АП
80
Валерий Царукян
АП
Главный тренер
Саша Илич
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
53
Шамиль Гаджиев
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
17
Ян Джапо
ЦФ
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
19
Никита Ермаков
АП
80
Валерий Царукян
АП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Саша Илич
Статистика матча Динамо Мх - Нижний Новгород
3
2
3
Всего ударов по воротам
6
6
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
4
Нарушения
11
17
Офсайды
2
2
Количество передач
333
272
Сейвы
1
6
Точность передач %
70
64
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
3
4
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Мх против «Пари НН», 3-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 августа 2024 в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Мх – «Пари НН»
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Источник: «Бомбардир»