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  • Англия – Швейцария: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июля 2024

Англия – Швейцария: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июля 2024

6 июля 2024, 10:02
Англия
06.07.2024, суббота, 19:00
Чемпионат Европы, 1/4 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 5 : 3
Завершен
Швейцария
80' Б. Сака
75' Б. Эмболо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
5
Джон Стоунз
ЦЗ
5
Эзри Конса
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
7
Фил Фоден
ЛВ
4
Деклан Райс
ОП
15
Кобби Мэйну
ЦП
10
Джуд Беллингем
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
17
Рубен Варгас
ЛВ
10
Гранит Джака
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
22
Фабиан Ридер
ЦП
11
Дан Ндой
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Англия
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
3
Люк Шоу
ЛЗ
15
Льюис Данк
ЦЗ
22
Джо Гомес
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
11
Энтони Гордон
ЛВ
24
Конор Галлахер
ЦП
4
Адам Уортон
ЦП
21
Эберечи Эзе
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
22
Айван Тони
ЦФ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
Швейцария
12
Ивон Мвого
ВР
1
Грегор Кобель
ВР
2
Леонидас Стержиу
ЦЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
14
Стивен Цубер
ЛП
6
Денис Закария
ОП
14
Ардон Яшари
ОП
6
Венсан Сьерро
ЦП
9
Квадво Дуа
ЦП
23
Джердан Шакири
ПВ
11
Ренато Штеффен
ПВ
23
Ноа Окафор
ЦФ
10
Зеки Амдуни
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Пикфорд
2
Уокер
5
Стоунз
5
Конса
12
Триппьер
4
Райс
15
Мэйну
10
Беллингем
7
Фоден
7
Сака
9
Кейн
3-1-3-2-1
1
Зоммер
5
Аканджи
22
Шер
13
Родригес
10
Джака
8
Фройлер
20
Эбишер
22
Ридер
11
Ндой
17
Варгас
7
Эмболо
15
Мэйну
3
Шоу
3
Шоу
15
Мэйну
7
Фоден
2
Александер-Арнольд
2
Александер-Арнольд
7
Фоден
12
Триппьер
21
Эзе
21
Эзе
12
Триппьер
5
Конса
10
Палмер
10
Палмер
5
Конса
9
Кейн
22
Тони
22
Тони
9
Кейн
22
Ридер
3
Видмер
3
Видмер
22
Ридер
17
Варгас
14
Цубер
14
Цубер
17
Варгас
11
Ндой
6
Закария
6
Закария
11
Ндой
8
Фройлер
6
Сьерро
6
Сьерро
8
Фройлер
7
Эмболо
23
Шакири
23
Шакири
7
Эмболо
20
Эбишер
10
Амдуни
10
Амдуни
20
Эбишер
Остались в запасе
Англия
Швейцария
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
15
Льюис Данк
ЦЗ
22
Джо Гомес
ЦЗ
24
Конор Галлахер
ЦП
4
Адам Уортон
ЦП
11
Энтони Гордон
ЛВ
20
Джаррод Боуэн
ПВ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
12
Ивон Мвого
ВР
1
Грегор Кобель
ВР
2
Леонидас Стержиу
ЦЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
14
Ардон Яшари
ОП
9
Квадво Дуа
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
23
Ноа Окафор
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Остались в запасе
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
15
Льюис Данк
ЦЗ
22
Джо Гомес
ЦЗ
24
Конор Галлахер
ЦП
4
Адам Уортон
ЦП
11
Энтони Гордон
ЛВ
20
Джаррод Боуэн
ПВ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
Остались в запасе
12
Ивон Мвого
ВР
1
Грегор Кобель
ВР
2
Леонидас Стержиу
ЦЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
14
Ардон Яшари
ОП
9
Квадво Дуа
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
23
Ноа Окафор
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Главный тренер
Мурат Якин
Статистика матча Англия - Швейцария
1
2
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
8
13
Офсайды
3
0
Количество передач
670
622
Сейвы
2
2
Точность передач %
91
91
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
0.66
1.49

Смотреть прямую трансляцию матча сборных Англии и Швейцарии, матч 1/4 финала чемпионата Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 июля 2024, в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Англия – Швейцария

Англия – Швейцария: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июля 2024​​​​​​​

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат Европы Швейцария Англия
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