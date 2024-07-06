06.07.2024, суббота, 19:00
Чемпионат Европы, 1/4 финала
Чемпионат Европы, 1/4 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 5 : 3
Завершен
Составы команд
Англия
Англия
4-1-2-2-1
1
Пикфорд
2
Уокер
5
Стоунз
5
Конса
12
Триппьер
4
Райс
15
Мэйну
10
Беллингем
7
Фоден
7
Сака
9
Кейн
3-1-3-2-1
1
Зоммер
5
Аканджи
22
Шер
13
Родригес
10
Джака
8
Фройлер
20
Эбишер
22
Ридер
11
Ндой
17
Варгас
7
Эмболо
15
Мэйну
3
Шоу
3
Шоу
15
Мэйну
7
Фоден
2
Александер-Арнольд
2
Александер-Арнольд
7
Фоден
12
Триппьер
21
Эзе
21
Эзе
12
Триппьер
5
Конса
10
Палмер
10
Палмер
5
Конса
9
Кейн
22
Тони
22
Тони
9
Кейн
22
Ридер
3
Видмер
3
Видмер
22
Ридер
17
Варгас
14
Цубер
14
Цубер
17
Варгас
11
Ндой
6
Закария
6
Закария
11
Ндой
8
Фройлер
6
Сьерро
6
Сьерро
8
Фройлер
7
Эмболо
23
Шакири
23
Шакири
7
Эмболо
20
Эбишер
10
Амдуни
10
Амдуни
20
Эбишер
Остались в запасе
Англия
Швейцария
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
15
Льюис Данк
ЦЗ
22
Джо Гомес
ЦЗ
24
Конор Галлахер
ЦП
4
Адам Уортон
ЦП
11
Энтони Гордон
ЛВ
20
Джаррод Боуэн
ПВ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
12
Ивон Мвого
ВР
1
Грегор Кобель
ВР
2
Леонидас Стержиу
ЦЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
14
Ардон Яшари
ОП
9
Квадво Дуа
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
23
Ноа Окафор
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Остались в запасе
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
15
Льюис Данк
ЦЗ
22
Джо Гомес
ЦЗ
24
Конор Галлахер
ЦП
4
Адам Уортон
ЦП
11
Энтони Гордон
ЛВ
20
Джаррод Боуэн
ПВ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
Остались в запасе
12
Ивон Мвого
ВР
1
Грегор Кобель
ВР
2
Леонидас Стержиу
ЦЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
14
Ардон Яшари
ОП
9
Квадво Дуа
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
23
Ноа Окафор
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Главный тренер
Мурат Якин
Статистика матча Англия - Швейцария
1
2
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
8
13
Офсайды
3
0
Количество передач
670
622
Сейвы
2
2
Точность передач %
91
91
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
0.66
1.49
Смотреть прямую трансляцию матча сборных Англии и Швейцарии, матч 1/4 финала чемпионата Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 июля 2024, в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Англия – Швейцария
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»