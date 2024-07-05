05.07.2024, пятница, 22:00
Чемпионат Европы, 1/4 финала
Чемпионат Европы, 1/4 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 3 : 5
Завершен
Составы команд
Португалия
Португалия
4-1-1-3-1
1
Кошта
19
Мендеш
3
Пепе
3
Диаш
20
Канселу
6
Палинья
23
Витинья
7
Леау
10
Силва
8
Фернандеш
7
Роналду
4-2-1-3
16
Меньян
5
Кунде
4
Упамекано
17
Салиба
19
Эрнандес
13
Канте
8
Чуамени
6
Камавинга
10
Мбаппе
12
Муани
7
Гризманн
20
Канселу
2
Семеду
2
Семеду
20
Канселу
6
Палинья
21
Невеш
21
Невеш
6
Палинья
23
Витинья
6
Нуньес
6
Нуньес
23
Витинья
8
Фернандеш
14
Консейсау
14
Консейсау
8
Фернандеш
7
Леау
11
Феликс
11
Феликс
7
Леау
6
Камавинга
19
Фофана
19
Фофана
6
Камавинга
10
Мбаппе
12
Барколя
12
Барколя
10
Мбаппе
7
Гризманн
7
Дембеле
7
Дембеле
7
Гризманн
12
Муани
9
Тюрам
9
Тюрам
12
Муани
Остались в запасе
Португалия
Франция
1
Руй Патрисиу
ВР
12
Жозе Са
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
14
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
13
Данилу Перейра
ОП
15
Жоау Невеш
АП
21
Диогу Жота
ЛВ
17
Педру Нету
ЛВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
1
Брис Самба
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Ферлан Менди
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
7
Кингсли Коман
ЛВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
12
Жозе Са
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
14
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
13
Данилу Перейра
ОП
15
Жоау Невеш
АП
21
Диогу Жота
ЛВ
17
Педру Нету
ЛВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Остались в запасе
1
Брис Самба
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Ферлан Менди
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
7
Кингсли Коман
ЛВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Португалия - Франция
1
1
Всего ударов по воротам
15
20
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
11
4
Нарушения
8
13
Офсайды
1
2
Количество передач
869
587
Сейвы
5
4
Точность передач %
93
91
Удары мимо ворот
5
9
Блокированные удары
6
6
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
4
13
xG (ожидаемые голы)
1.71
1.1
Смотреть прямую трансляцию матча сборных Португалии и Франции, матч 1/4 финала чемпионата Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 июля 2024, в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Португалия – Франция
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»