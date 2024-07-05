Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча сборных Португалии и Франции, матч 1/4 финала чемпионата Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 июля 2024, в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Португалия – Франция