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Смотреть прямую трансляцию матча сборных Грузии и Португалии, матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 июня 2024, в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Грузия – Португалия