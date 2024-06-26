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    • Грузия – Португалия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июня 2024

    Грузия – Португалия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июня 2024

    Грузия
    26.06.2024, среда, 22:00
    Чемпионат Европы, группа F, 3 тур
    2 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Португалия
    2' Х. Кварацхелия
    57' Ж. Микаутадзе (П)
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Грузия
    25
    Георгий Мамардашвили
    ВР
    14
    Лука Лочошвили
    ЦЗ
    3
    Лаша Двали
    ЦЗ
    2
    Отар Какабадзе
    ЦЗ
    15
    Георгий Гвелесиани
    ЦЗ
    4
    Гурам Кашия
    ЦЗ
    17
    Отар Китеишвили
    ЦП
    10
    Георгий Чакветадзе
    ЦП
    6
    Георгий Кочорашвили
    ЦП
    7
    Хвича Кварацхелия
    ЛВ
    22
    Жорж Микаутадзе
    ЦФ
    Главный тренер
    Вилли Саньоль
    Португалия
    22
    Диогу Кошта
    ВР
    14
    Гонсалу Инасиу
    ЦЗ
    24
    Антониу Силва
    ЦЗ
    5
    Диогу Далот
    ПЗ
    13
    Данилу Перейра
    ОП
    6
    Жоао Палинья
    ОП
    15
    Жоау Невеш
    АП
    25
    Педру Нету
    ЛВ
    26
    Франсишку Консейсау
    ПВ
    11
    Жоау Феликс
    ЦФ
    7
    Криштиану Роналду
    ЦФ
    Главный тренер
    Роберто Мартинес
    Грузия
    1
    Георгий Лория
    ВР
    12
    Лука Гугешашвили
    ВР
    24
    Джемал Табидзе
    ЦЗ
    5
    Соломон Кверквелия
    ЦЗ
    13
    Гиорги Гочолеишвили
    ПЗ
    20
    Анзор Меквабишвили
    ОП
    23
    Саба Лобжанидзе
    ЦП
    16
    Ника Квеквескири
    ЦП
    19
    Леван Шенгелия
    ЦП
    26
    Габриэль Сигуа
    ЦП
    18
    Сандро Алтунашвили
    ЦП
    9
    Зурико Давиташвили
    АП
    21
    Георгий Цитаишвили
    ПВ
    11
    Георгий Квилитая
    ЦФ
    8
    Буду Зивзивадзе
    ЦФ
    Португалия
    12
    Жозе Са
    ВР
    1
    Руй Патрисиу
    ВР
    19
    Нуну Мендеш
    ЛЗ
    3
    Пепе
    ЦЗ
    4
    Рубен Диаш
    ЦЗ
    2
    Нельсон Семеду
    ПЗ
    20
    Жоау Канселу
    ПЗ
    18
    Рубен Невеш
    ОП
    16
    Матеус Нуньес
    ЦП
    23
    Витинья
    ЦП
    10
    Бернарду Силва
    АП
    8
    Бруну Фернандеш
    АП
    21
    Диогу Жота
    ЛВ
    9
    Гонсалу Рамуш
    ЦФ
    3-2-3-1-1
    25
    Мамардашвили
    2
    Какабадзе
    15
    Гвелесиани
    4
    Кашия
    3
    Двали
    14
    Лочошвили
    17
    Китеишвили
    10
    Чакветадзе
    6
    Кочорашвили
    7
    Кварацхелия
    22
    Микаутадзе
    3-2-3-2
    22
    Кошта
    5
    Далот
    24
    Силва
    14
    Инасиу
    13
    Перейра
    6
    Палинья
    26
    Консейсау
    15
    Невеш
    25
    Нету
    7
    Роналду
    11
    Феликс
    15
    Гвелесиани
    5
    Кверквелия
    5
    Кверквелия
    15
    Гвелесиани
    10
    Чакветадзе
    20
    Меквабишвили
    20
    Меквабишвили
    10
    Чакветадзе
    7
    Кварацхелия
    9
    Давиташвили
    9
    Давиташвили
    7
    Кварацхелия
    14
    Лочошвили
    21
    Цитаишвили
    21
    Цитаишвили
    14
    Лочошвили
    24
    Силва
    2
    Семеду
    2
    Семеду
    24
    Силва
    6
    Палинья
    18
    Невеш
    18
    Невеш
    6
    Палинья
    15
    Невеш
    16
    Нуньес
    16
    Нуньес
    15
    Невеш
    25
    Нету
    21
    Жота
    21
    Жота
    25
    Нету
    7
    Роналду
    9
    Рамуш
    9
    Рамуш
    7
    Роналду
    Остались в запасе
    Грузия
    Португалия
    1
    Георгий Лория
    ВР
    12
    Лука Гугешашвили
    ВР
    24
    Джемал Табидзе
    ЦЗ
    13
    Гиорги Гочолеишвили
    ПЗ
    23
    Саба Лобжанидзе
    ЦП
    16
    Ника Квеквескири
    ЦП
    19
    Леван Шенгелия
    ЦП
    26
    Габриэль Сигуа
    ЦП
    18
    Сандро Алтунашвили
    ЦП
    11
    Георгий Квилитая
    ЦФ
    8
    Буду Зивзивадзе
    ЦФ
    Главный тренер
    Вилли Саньоль
    12
    Жозе Са
    ВР
    1
    Руй Патрисиу
    ВР
    19
    Нуну Мендеш
    ЛЗ
    3
    Пепе
    ЦЗ
    4
    Рубен Диаш
    ЦЗ
    20
    Жоау Канселу
    ПЗ
    23
    Витинья
    ЦП
    10
    Бернарду Силва
    АП
    8
    Бруну Фернандеш
    АП
    Главный тренер
    Роберто Мартинес
    Остались в запасе
    1
    Георгий Лория
    ВР
    12
    Лука Гугешашвили
    ВР
    24
    Джемал Табидзе
    ЦЗ
    13
    Гиорги Гочолеишвили
    ПЗ
    23
    Саба Лобжанидзе
    ЦП
    16
    Ника Квеквескири
    ЦП
    19
    Леван Шенгелия
    ЦП
    26
    Габриэль Сигуа
    ЦП
    18
    Сандро Алтунашвили
    ЦП
    11
    Георгий Квилитая
    ЦФ
    8
    Буду Зивзивадзе
    ЦФ
    Остались в запасе
    12
    Жозе Са
    ВР
    1
    Руй Патрисиу
    ВР
    19
    Нуну Мендеш
    ЛЗ
    3
    Пепе
    ЦЗ
    4
    Рубен Диаш
    ЦЗ
    20
    Жоау Канселу
    ПЗ
    23
    Витинья
    ЦП
    10
    Бернарду Силва
    АП
    8
    Бруну Фернандеш
    АП
    Главный тренер
    Вилли Саньоль
    Главный тренер
    Роберто Мартинес
    Статистика матча Грузия - Португалия
    1
    3
    Всего ударов по воротам
    7
    22
    Удары в створ
    3
    5
    Владение мячом %
    28
    72
    Желтые карточки
    1
    3
    Угловые удары
    1
    11
    Нарушения
    6
    11
    Офсайды
    0
    1
    Количество передач
    270
    689
    Сейвы
    5
    1
    Точность передач %
    77
    93
    Удары мимо ворот
    3
    10
    Блокированные удары
    1
    7
    Удары из пределов штрафной
    7
    13
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    9
    xG (ожидаемые голы)
    1.37
    1.49
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча сборных Грузии и Португалии, матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 июня 2024, в 22:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Грузия – Португалия

    Грузия-Португалия сомтреть онлайн 26 июня

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    Источник: «Бомбардир»

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    26.06.2024 14:37
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