Дания
20.06.2024, четверг, 19:00
Чемпионат Европы, группа C, 2 тур
Чемпионат Европы, группа C, 2 тур
1 : 1
Матч завершен
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Англия
34' М. Юльманн
18' Г. Кейн
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
17
Виктор Кристиансен
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Янник Вестергор
ЦЗ
5
Йоаким Меле
ПЗ
21
Мортен Юльманн
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
19
Йонас Винд
ЦФ
9
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
6
Марк Гехи
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
8
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
4
Деклан Райс
ОП
10
Джуд Беллингем
ЦП
11
Фил Фоден
ЛВ
7
Букайо Сака
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Дания
22
Фредерик Реннов
ВР
16
Мадс Хермансен
ВР
13
Занка
ЦЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
25
Расмус Кристенсен
ПЗ
18
Александер Бах
ПЗ
7
Матиас Йенсен
ЦП
15
Кристиан Нергор
ЦП
26
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
24
Андерс Дрейер
ПВ
11
Андреас Сков Ольсен
ПВ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
Англия
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
23
Дин Хендерсон
ВР
15
Льюис Данк
ЦЗ
14
Эзри Конса
ЦЗ
22
Джо Гомес
ЦЗ
26
Кобби Майну
ЦП
16
Конор Галлахер
ЦП
25
Адам Уортон
ЦП
21
Эберечи Эзе
АП
18
Энтони Гордон
ЛВ
24
Коул Палмер
ПВ
20
Джаррод Боуэн
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Шмейхель
2
Андерсен
6
Кристенсен
3
Вестергор
17
Кристиансен
21
Юльманн
5
Меле
23
Хейбьерг
10
Эриксен
9
Хойлунд
19
Винд
3-3-1-2-1
1
Пикфорд
12
Триппьер
6
Гехи
5
Стоунз
2
Уокер
4
Райс
8
Александер-Арнольд
10
Беллингем
7
Сака
11
Фоден
9
Кейн
17
Кристиансен
18
Бах
18
Бах
17
Кристиансен
21
Юльманн
15
Нергор
15
Нергор
21
Юльманн
19
Винд
14
Дамсгор
14
Дамсгор
19
Винд
10
Эриксен
11
Сков Ольсен
11
Сков Ольсен
10
Эриксен
9
Хойлунд
20
Поульсен
20
Поульсен
9
Хойлунд
8
Александер-Арнольд
16
Галлахер
16
Галлахер
8
Александер-Арнольд
9
Кейн
21
Эзе
21
Эзе
9
Кейн
7
Сака
20
Боуэн
20
Боуэн
7
Сака
11
Фоден
19
Уоткинс
19
Уоткинс
11
Фоден
Остались в запасе
Дания
Англия
22
Фредерик Реннов
ВР
16
Мадс Хермансен
ВР
13
Занка
ЦЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
25
Расмус Кристенсен
ПЗ
7
Матиас Йенсен
ЦП
26
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
24
Андерс Дрейер
ПВ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
23
Дин Хендерсон
ВР
15
Льюис Данк
ЦЗ
14
Эзри Конса
ЦЗ
22
Джо Гомес
ЦЗ
26
Кобби Майну
ЦП
25
Адам Уортон
ЦП
18
Энтони Гордон
ЛВ
24
Коул Палмер
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Остались в запасе
22
Фредерик Реннов
ВР
16
Мадс Хермансен
ВР
13
Занка
ЦЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
25
Расмус Кристенсен
ПЗ
7
Матиас Йенсен
ЦП
26
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
24
Андерс Дрейер
ПВ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
Остались в запасе
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
23
Дин Хендерсон
ВР
15
Льюис Данк
ЦЗ
14
Эзри Конса
ЦЗ
22
Джо Гомес
ЦЗ
26
Кобби Майну
ЦП
25
Адам Уортон
ЦП
18
Энтони Гордон
ЛВ
24
Коул Палмер
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Статистика матча Дания - Англия
3
1
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
51
49
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
2
Смотреть прямую трансляцию матча сборных Дании и Англии, матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 июня 2024, в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Дания – Англия
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Pari».