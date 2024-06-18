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    • Португалия – Чехия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 июня 2024

    Португалия – Чехия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 июня 2024

    Португалия
    18.06.2024, вторник, 22:00
    Чемпионат Европы, группа F, 1 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.53
    Х
    4.4
    П2
    6.8
    Реклама, 18+
    Чехия
    Составы команд
    Стартовые составы
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Португалия
    22
    Диогу Кошта
    ВР
    3
    Пепе
    ЦЗ
    0
    Антониу Силва Антониу Силва
    ЦЗ
    14
    Гонсалу Инасиу
    ЦЗ
    20
    Жоау Канселу
    ЛП
    8
    Бруну Фернандеш
    ЦП
    11
    Жоау Феликс
    ЦП
    0
    Жоау Невеш Жоау Невеш
    ЦП
    5
    Диогу Далот
    ПП
    17
    Рафаэль Леау
    ЦФ
    7
    Криштиану Роналду
    ЦФ
    Главный тренер
    Роберто Мартинес
    Чехия
    0
    Инрджих Станек
    ВР
    0
    Робин Гранач
    ЦЗ
    7
    Ладислав Крейчи
    ЦЗ
    3
    Томаш Голеш
    ЦЗ
    0
    Давид Доудера
    ЛП
    9
    Адам Гложек
    ЦП
    14
    Лукаш Провод
    ЦП
    22
    Томаш Соучек
    ЦП
    5
    Владимир Цоуфал
    ПП
    10
    Патрик Шик
    ЦФ
    11
    Ян Кухта
    ЦФ
    Главный тренер
    Иван Гашек
    3-5-2
    22
    Кошта
    3
    Пепе
    0
    Антониу Силва
    14
    Инасиу
    20
    Канселу
    8
    Фернандеш
    11
    Феликс
    0
    Жоау Невеш
    5
    Далот
    7
    Роналду
    17
    Леау
    3-5-2
    0
    Станек
    0
    Гранач
    7
    Крейчи
    3
    Голеш
    5
    Цоуфал
    9
    Гложек
    14
    Провод
    22
    Соучек
    0
    Доудера
    11
    Кухта
    10
    Шик
    Остались в запасе
    Португалия
    Чехия
    Главный тренер
    Роберто Мартинес
    Главный тренер
    Иван Гашек
    Главный тренер
    Роберто Мартинес
    Главный тренер
    Иван Гашек
    Статистика матча Португалия - Чехия
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча сборных Португалии и Чехии, матч 1 тура группового этапа чемпионата Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 июня 2024, в 22:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Португалия – Чехия

    Португалия – Чехия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 июня 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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