Португалия
18.06.2024, вторник, 22:00
Чемпионат Европы, группа F, 1 тур
Чемпионат Европы, группа F, 1 тур
- : -
Не начался
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П1
1.53
Х
4.4
П2
6.8
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Чехия
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Португалия
22
Диогу Кошта
ВР
3
Пепе
ЦЗ
0
Антониу Силва Антониу Силва
ЦЗ
14
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ЛП
8
Бруну Фернандеш
ЦП
11
Жоау Феликс
ЦП
0
Жоау Невеш Жоау Невеш
ЦП
5
Диогу Далот
ПП
17
Рафаэль Леау
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Чехия
0
Инрджих Станек
ВР
0
Робин Гранач
ЦЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ЦЗ
0
Давид Доудера
ЛП
9
Адам Гложек
ЦП
14
Лукаш Провод
ЦП
22
Томаш Соучек
ЦП
5
Владимир Цоуфал
ПП
10
Патрик Шик
ЦФ
11
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Иван Гашек
3-5-2
22
Кошта
3
Пепе
0
Антониу Силва
14
Инасиу
20
Канселу
8
Фернандеш
11
Феликс
0
Жоау Невеш
5
Далот
7
Роналду
17
Леау
3-5-2
0
Станек
0
Гранач
7
Крейчи
3
Голеш
5
Цоуфал
9
Гложек
14
Провод
22
Соучек
0
Доудера
11
Кухта
10
Шик
Остались в запасе
Португалия
Чехия
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Иван Гашек
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Иван Гашек
Статистика матча Португалия - Чехия
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча сборных Португалии и Чехии, матч 1 тура группового этапа чемпионата Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 июня 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Португалия – Чехия
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Pari».