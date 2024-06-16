Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    2 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    3 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?

    Сербия – Англия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 июня 2024

    Сербия
    16.06.2024, воскресенье, 22:00
    Чемпионат Европы, группа C, 1 тур
    0 : 1
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Англия
    13' Д. Беллингем
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Сербия
    1
    Предраг Райкович
    ВР
    11
    Филип Костич
    ЛАЗ
    13
    Милош Велькович
    ЦЗ
    2
    Страхиня Павлович
    ЦЗ
    4
    Никола Миленкович
    ЦЗ
    14
    Андрия Живкович
    ПАЗ
    6
    Неманья Гудель
    ОП
    20
    Сергей Милинкович-Савич
    ЦП
    22
    Саша Лукич
    ЦП
    7
    Душан Влахович
    АП
    9
    Александар Митрович
    ЦФ
    Главный тренер
    Драган Стойкович
    Англия
    1
    Джордан Пикфорд
    ВР
    12
    Киран Триппьер
    ЛЗ
    5
    Джон Стоунз
    ЦЗ
    6
    Марк Гехи
    ЦЗ
    2
    Кайл Уокер
    ПЗ
    11
    Фил Фоден
    ЛП
    4
    Деклан Райс
    ОП
    10
    Джуд Беллингем
    ЦП
    8
    Трент Александер-Арнольд
    ЦП
    7
    Букайо Сака
    ПП
    9
    Гарри Кейн
    ЦФ
    Главный тренер
    Гарет Саутгейт
    Сербия
    23
    Ваня Милинкович-Савич
    ВР
    12
    Джордже Петрович
    ВР
    25
    Филип Младенович
    ЛЗ
    3
    Неманья Стойич
    ЦЗ
    24
    Урош Спайич
    ЦЗ
    15
    Срджан Бабич
    ЦЗ
    5
    Неманья Максимович
    ЦП
    16
    Срджан Мияилович
    ЦП
    17
    Иван Илич
    ЦП
    21
    Мият Гачинович
    АП
    19
    Лазар Самарджич
    АП
    26
    Велько Бирманчевич
    ЛВ
    10
    Душан Тадич
    ЛВ
    8
    Лука Йович
    ЦФ
    18
    Петар Ратков
    ЦФ
    Англия
    13
    Аарон Рэмсдейл
    ВР
    23
    Дин Хендерсон
    ВР
    3
    Люк Шоу
    ЛЗ
    15
    Льюис Данк
    ЦЗ
    22
    Джо Гомес
    ЦЗ
    14
    Эзри Конса
    ЦЗ
    25
    Адам Уортон
    ЦП
    16
    Конор Галлахер
    ЦП
    26
    Кобби Майну
    ЦП
    21
    Эберечи Эзе
    АП
    18
    Энтони Гордон
    ЛВ
    24
    Коул Палмер
    ПВ
    20
    Джаррод Боуэн
    ПВ
    17
    Айван Тони
    ЦФ
    19
    Олли Уоткинс
    ЦФ
    3-3-2-1-1
    1
    Райкович
    13
    Велькович
    2
    Павлович
    4
    Миленкович
    11
    Костич
    6
    Гудель
    14
    Живкович
    20
    Милинкович-Савич
    22
    Лукич
    7
    Влахович
    9
    Митрович
    4-1-4-1
    1
    Пикфорд
    2
    Уокер
    5
    Стоунз
    6
    Гехи
    12
    Триппьер
    4
    Райс
    7
    Сака
    10
    Беллингем
    8
    Александер-Арнольд
    11
    Фоден
    9
    Кейн
    11
    Костич
    25
    Младенович
    25
    Младенович
    11
    Костич
    6
    Гудель
    17
    Илич
    17
    Илич
    6
    Гудель
    14
    Живкович
    26
    Бирманчевич
    26
    Бирманчевич
    14
    Живкович
    9
    Митрович
    10
    Тадич
    10
    Тадич
    9
    Митрович
    22
    Лукич
    8
    Йович
    8
    Йович
    22
    Лукич
    8
    Александер-Арнольд
    16
    Галлахер
    16
    Галлахер
    8
    Александер-Арнольд
    10
    Беллингем
    26
    Майну
    26
    Майну
    10
    Беллингем
    7
    Сака
    20
    Боуэн
    20
    Боуэн
    7
    Сака
    Остались в запасе
    Сербия
    Англия
    23
    Ваня Милинкович-Савич
    ВР
    12
    Джордже Петрович
    ВР
    3
    Неманья Стойич
    ЦЗ
    24
    Урош Спайич
    ЦЗ
    15
    Срджан Бабич
    ЦЗ
    5
    Неманья Максимович
    ЦП
    16
    Срджан Мияилович
    ЦП
    21
    Мият Гачинович
    АП
    19
    Лазар Самарджич
    АП
    18
    Петар Ратков
    ЦФ
    Главный тренер
    Драган Стойкович
    13
    Аарон Рэмсдейл
    ВР
    23
    Дин Хендерсон
    ВР
    3
    Люк Шоу
    ЛЗ
    15
    Льюис Данк
    ЦЗ
    22
    Джо Гомес
    ЦЗ
    14
    Эзри Конса
    ЦЗ
    25
    Адам Уортон
    ЦП
    21
    Эберечи Эзе
    АП
    18
    Энтони Гордон
    ЛВ
    24
    Коул Палмер
    ПВ
    17
    Айван Тони
    ЦФ
    19
    Олли Уоткинс
    ЦФ
    Главный тренер
    Гарет Саутгейт
    Остались в запасе
    23
    Ваня Милинкович-Савич
    ВР
    12
    Джордже Петрович
    ВР
    3
    Неманья Стойич
    ЦЗ
    24
    Урош Спайич
    ЦЗ
    15
    Срджан Бабич
    ЦЗ
    5
    Неманья Максимович
    ЦП
    16
    Срджан Мияилович
    ЦП
    21
    Мият Гачинович
    АП
    19
    Лазар Самарджич
    АП
    18
    Петар Ратков
    ЦФ
    Остались в запасе
    13
    Аарон Рэмсдейл
    ВР
    23
    Дин Хендерсон
    ВР
    3
    Люк Шоу
    ЛЗ
    15
    Льюис Данк
    ЦЗ
    22
    Джо Гомес
    ЦЗ
    14
    Эзри Конса
    ЦЗ
    25
    Адам Уортон
    ЦП
    21
    Эберечи Эзе
    АП
    18
    Энтони Гордон
    ЛВ
    24
    Коул Палмер
    ПВ
    17
    Айван Тони
    ЦФ
    19
    Олли Уоткинс
    ЦФ
    Главный тренер
    Драган Стойкович
    Главный тренер
    Гарет Саутгейт
    Статистика матча Сербия - Англия
    2
    Всего ударов по воротам
    6
    5
    Удары в створ
    1
    3
    Владение мячом %
    47
    53
    Желтые карточки
    2
    0
    Угловые удары
    2
    1
    Нарушения
    19
    8
    Офсайды
    0
    1
    Количество передач
    505
    592
    Сейвы
    2
    1
    Точность передач %
    86
    89
    Удары мимо ворот
    2
    1
    Блокированные удары
    3
    1
    Удары из пределов штрафной
    1
    2
    Удары из-за пределов штрафной
    5
    3
    xG (ожидаемые голы)
    0.17
    0.54
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча сборных Сербии и Англии, матч 1 тура группового этапа чемпионата Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 июня 2024, в 22:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Сербия – Англия

    Сербия – Англия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 июня 2024

    Новости по теме
    Евро-2024. Гол Беллингема принес Англии победу над Сербией (1:0) 9
    Обзор матча Сербия – Англия голы и лучшие моменты (Видео)
    В Госдуме отреагировали на драку сербов и англичан на Евро-2024: «В России такого быть не может» 5
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.06.2024 10:46
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+