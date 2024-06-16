Сербия
16.06.2024, воскресенье, 22:00
Чемпионат Европы, группа C, 1 тур
Чемпионат Европы, группа C, 1 тур
0 : 1
Матч завершен
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Англия
13' Д. Беллингем
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сербия
1
Предраг Райкович
ВР
11
Филип Костич
ЛАЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
2
Страхиня Павлович
ЦЗ
4
Никола Миленкович
ЦЗ
14
Андрия Живкович
ПАЗ
6
Неманья Гудель
ОП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
22
Саша Лукич
ЦП
7
Душан Влахович
АП
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Киран Триппьер
ЛЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
11
Фил Фоден
ЛП
4
Деклан Райс
ОП
10
Джуд Беллингем
ЦП
8
Трент Александер-Арнольд
ЦП
7
Букайо Сака
ПП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Сербия
23
Ваня Милинкович-Савич
ВР
12
Джордже Петрович
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
3
Неманья Стойич
ЦЗ
24
Урош Спайич
ЦЗ
15
Срджан Бабич
ЦЗ
5
Неманья Максимович
ЦП
16
Срджан Мияилович
ЦП
17
Иван Илич
ЦП
21
Мият Гачинович
АП
19
Лазар Самарджич
АП
26
Велько Бирманчевич
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
8
Лука Йович
ЦФ
18
Петар Ратков
ЦФ
Англия
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
23
Дин Хендерсон
ВР
3
Люк Шоу
ЛЗ
15
Льюис Данк
ЦЗ
22
Джо Гомес
ЦЗ
14
Эзри Конса
ЦЗ
25
Адам Уортон
ЦП
16
Конор Галлахер
ЦП
26
Кобби Майну
ЦП
21
Эберечи Эзе
АП
18
Энтони Гордон
ЛВ
24
Коул Палмер
ПВ
20
Джаррод Боуэн
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Райкович
13
Велькович
2
Павлович
4
Миленкович
11
Костич
6
Гудель
14
Живкович
20
Милинкович-Савич
22
Лукич
7
Влахович
9
Митрович
4-1-4-1
1
Пикфорд
2
Уокер
5
Стоунз
6
Гехи
12
Триппьер
4
Райс
7
Сака
10
Беллингем
8
Александер-Арнольд
11
Фоден
9
Кейн
11
Костич
25
Младенович
25
Младенович
11
Костич
6
Гудель
17
Илич
17
Илич
6
Гудель
14
Живкович
26
Бирманчевич
26
Бирманчевич
14
Живкович
9
Митрович
10
Тадич
10
Тадич
9
Митрович
22
Лукич
8
Йович
8
Йович
22
Лукич
8
Александер-Арнольд
16
Галлахер
16
Галлахер
8
Александер-Арнольд
10
Беллингем
26
Майну
26
Майну
10
Беллингем
7
Сака
20
Боуэн
20
Боуэн
7
Сака
Остались в запасе
Сербия
Англия
23
Ваня Милинкович-Савич
ВР
12
Джордже Петрович
ВР
3
Неманья Стойич
ЦЗ
24
Урош Спайич
ЦЗ
15
Срджан Бабич
ЦЗ
5
Неманья Максимович
ЦП
16
Срджан Мияилович
ЦП
21
Мият Гачинович
АП
19
Лазар Самарджич
АП
18
Петар Ратков
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
23
Дин Хендерсон
ВР
3
Люк Шоу
ЛЗ
15
Льюис Данк
ЦЗ
22
Джо Гомес
ЦЗ
14
Эзри Конса
ЦЗ
25
Адам Уортон
ЦП
21
Эберечи Эзе
АП
18
Энтони Гордон
ЛВ
24
Коул Палмер
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Остались в запасе
23
Ваня Милинкович-Савич
ВР
12
Джордже Петрович
ВР
3
Неманья Стойич
ЦЗ
24
Урош Спайич
ЦЗ
15
Срджан Бабич
ЦЗ
5
Неманья Максимович
ЦП
16
Срджан Мияилович
ЦП
21
Мият Гачинович
АП
19
Лазар Самарджич
АП
18
Петар Ратков
ЦФ
Остались в запасе
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
23
Дин Хендерсон
ВР
3
Люк Шоу
ЛЗ
15
Льюис Данк
ЦЗ
22
Джо Гомес
ЦЗ
14
Эзри Конса
ЦЗ
25
Адам Уортон
ЦП
21
Эберечи Эзе
АП
18
Энтони Гордон
ЛВ
24
Коул Палмер
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Статистика матча Сербия - Англия
2
Всего ударов по воротам
6
5
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
47
53
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча сборных Сербии и Англии, матч 1 тура группового этапа чемпионата Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 июня 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Сербия – Англия
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
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