Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Пари НН», ответный матч за место в РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 июня 2024, в 18:00 по московскому времени.

Матч можно посмотреть на канале «Матч! ТВ».

Игру будет транслировать «Olimpbet».