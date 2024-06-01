Арсенал
01.06.2024, суббота, 18:00
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
0 : 2
Матч завершен
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Пари НН
18' К. Боженов
58' Э. Ботака-Иобома (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
80
Никита Кокарев
ВР
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
13
Максим Кайнов
ОП
88
Анатолий Макаров
ЦП
70
Ишхан Гелоян
ЛВ
8
Артем Попов
ПВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Пари НН
25
Артур Нигматуллин
ВР
11
Матео Стаматов
ЛЗ
26
Дмитрий Тихий
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
10
Александр Трошечкин
ОП
22
Никита Каккоев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
19
Никита Ермаков
АП
9
Зе Турбо
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
Арсенал
1
Станислав Черчесов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
9
Максим Лайкин
ОП
34
Алексей Вакулич
ЦП
73
Ансор Хабибов
ЦП
10
Алекс Мацукатов
ЦП
6
Владислав Левин
ЦП
4
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
92
Дмитрий Барков
ЦФ
Пари НН
1
Вадим Лукьянов
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
70
Максим Шнапцев
ЛЗ
6
Данила Ведерников
ЦЗ
88
Кирилл Глущенков
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
18
Константин Кучаев
АП
17
Михаил Тихонов
ПВ
77
Владислав Карапузов
ПВ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
4-1-1-2-2
80
Кокарев
31
Большаков
24
Коротков
3
Ботака-Иобома
76
Суханов
13
Кайнов
88
Макаров
70
Гелоян
8
Попов
20
Окоронкво
21
Шевченко
4-2-1-2-1
25
Нигматуллин
87
Боженов
26
Тихий
2
Александров
11
Стаматов
10
Трошечкин
22
Каккоев
78
Калинский
80
Царукян
19
Ермаков
9
Зе Турбо
70
Гелоян
73
Хабибов
73
Хабибов
70
Гелоян
88
Макаров
6
Левин
6
Левин
88
Макаров
21
Шевченко
4
Ндука
4
Ндука
21
Шевченко
8
Попов
92
Барков
92
Барков
8
Попов
19
Ермаков
70
Шнапцев
70
Шнапцев
19
Ермаков
22
Каккоев
24
Гоцук
24
Гоцук
22
Каккоев
10
Трошечкин
18
Кучаев
18
Кучаев
10
Трошечкин
80
Царукян
23
Кутателадзе
23
Кутателадзе
80
Царукян
Остались в запасе
Арсенал
Пари НН
1
Станислав Черчесов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
9
Максим Лайкин
ОП
34
Алексей Вакулич
ЦП
10
Алекс Мацукатов
ЦП
Главный тренер
Александр Сторожук
1
Вадим Лукьянов
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
6
Данила Ведерников
ЦЗ
88
Кирилл Глущенков
ЦЗ
17
Михаил Тихонов
ПВ
77
Владислав Карапузов
ПВ
Главный тренер
Саша Илич
Остались в запасе
1
Станислав Черчесов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
9
Максим Лайкин
ОП
34
Алексей Вакулич
ЦП
10
Алекс Мацукатов
ЦП
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
6
Данила Ведерников
ЦЗ
88
Кирилл Глущенков
ЦЗ
17
Михаил Тихонов
ПВ
77
Владислав Карапузов
ПВ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Саша Илич
Статистика матча Арсенал - Пари НН
1
1
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
51
49
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Пари НН», ответный матч за место в РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 июня 2024, в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Пари НН»
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