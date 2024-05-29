Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Арсенала», первый переходной матч за место в РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 мая 2024, в 19:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Арсенал»