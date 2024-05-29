Арсенал
01.06.2024, суббота, 18:00
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
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Не начался
Пари НН
Статистика матча Арсенал - Пари НН
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
0
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Желтые карточки
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Угловые удары
0
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Нарушения
0
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Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Арсенала», первый переходной матч за место в РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 мая 2024, в 19:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Арсенал»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! ТВ».
- Игру будет транслировать «Olimpbet».