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    • «Эмполи» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2024

    «Эмполи» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2024

    Эмполи
    26.05.2024, воскресенье, 21:45
    Италия. Серия А, 38 тур
    2 : 1
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Рома
    13' М. Кансельери
    90+3' М. Ньянг
    45+1' У. Ауа
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Эмполи
    25
    Элия Каприле
    ВР
    13
    Либерато Кэкачей
    ЛЗ
    34
    Ардиан Исмайли
    ЦЗ
    33
    Себастьяно Луперто
    (К) ЦЗ
    19
    Бартош Берешиньски
    ПЗ
    30
    Симоне Бастони
    ЦП
    18
    Рэзван Марин
    ЦП
    29
    Юссеф Мале
    ЦП
    11
    Эммануэль Гьяси
    ЛВ
    20
    Маттео Кансельери
    ПВ
    23
    Маттиа Дестро
    ЦФ
    Главный тренер
    Давиде Никола
    Рома
    99
    Миле Свилар
    ВР
    69
    Анхелиньо
    ЛЗ
    59
    Никола Залевски
    ЛЗ
    5
    Эван Н'Дика
    ЦЗ
    23
    Джанлука Манчини
    (К) ЦЗ
    19
    Зеки Челик
    ПЗ
    22
    Уссем Ауа
    ЦП
    4
    Бриан Кристанте
    ЦП
    52
    Эдоардо Бове
    ЦП
    21
    Пауло Дибала
    ЦФ
    9
    Тэмми Абрахам
    ЦФ
    Главный тренер
    Даниэле Де Росси
    Эмполи
    1
    Самуэле Перисан
    ВР
    99
    Этрит Бериша
    ВР
    12
    Якопо Сегетти
    ВР
    3
    Джузеппе Пеццелла
    ЦЗ
    7
    Лука Мариануччи
    ЦЗ
    2
    Саба Гогличидзе
    ЦЗ
    4
    Себастьян Валюкевич
    ЦЗ
    21
    Якопо Фаццини
    ЦП
    27
    Шимон Журковски
    ЦП
    8
    Виктор Коваленко
    АП
    28
    Николо Камбьяги
    ЛВ
    9
    Франческо Капуто
    ЦФ
    10
    М'Байе Ньянг
    ЦФ
    Рома
    63
    Пьетро Боер
    ВР
    1
    Руй Патрисиу
    ВР
    3
    Дин Хейзен
    ЦЗ
    14
    Диего Льоренте
    ЦЗ
    6
    Крис Смоллинг
    ЦЗ
    43
    Расмус Кристенсен
    ПЗ
    2
    Рик Карсдорп
    ПЗ
    61
    Никколо Писилли
    ЦП
    60
    Риккардо Пагано
    ЦП
    35
    Томмазо Бальданци
    АП
    7
    Лоренцо Пеллегрини
    АП
    92
    Стефан Эль-Шаарави
    ЛВ
    67
    Жоау Кошта
    ПВ
    17
    Сердар Азмун
    ЦФ
    4-3-2-1
    25
    Каприле
    13
    Кэкачей
    34
    Исмайли
    33
    Луперто
    19
    Берешиньски
    30
    Бастони
    18
    Марин
    29
    Мале
    11
    Гьяси
    20
    Кансельери
    23
    Дестро
    3-2-3-2
    99
    Свилар
    69
    Анхелиньо
    5
    Н'Дика
    23
    Манчини
    19
    Челик
    59
    Залевски
    22
    Ауа
    4
    Кристанте
    52
    Бове
    9
    Абрахам
    21
    Дибала
    11
    Гьяси
    4
    Валюкевич
    4
    Валюкевич
    11
    Гьяси
    30
    Бастони
    21
    Фаццини
    21
    Фаццини
    30
    Бастони
    29
    Мале
    28
    Камбьяги
    28
    Камбьяги
    29
    Мале
    19
    Берешиньски
    9
    Капуто
    9
    Капуто
    19
    Берешиньски
    23
    Дестро
    10
    Ньянг
    10
    Ньянг
    23
    Дестро
    22
    Ауа
    7
    Пеллегрини
    7
    Пеллегрини
    22
    Ауа
    59
    Залевски
    92
    Эль-Шаарави
    92
    Эль-Шаарави
    59
    Залевски
    21
    Дибала
    67
    Кошта
    67
    Кошта
    21
    Дибала
    9
    Абрахам
    17
    Азмун
    17
    Азмун
    9
    Абрахам
    Остались в запасе
    Эмполи
    Рома
    1
    Самуэле Перисан
    ВР
    99
    Этрит Бериша
    ВР
    12
    Якопо Сегетти
    ВР
    3
    Джузеппе Пеццелла
    ЦЗ
    7
    Лука Мариануччи
    ЦЗ
    2
    Саба Гогличидзе
    ЦЗ
    27
    Шимон Журковски
    ЦП
    8
    Виктор Коваленко
    АП
    Главный тренер
    Давиде Никола
    63
    Пьетро Боер
    ВР
    1
    Руй Патрисиу
    ВР
    3
    Дин Хейзен
    ЦЗ
    14
    Диего Льоренте
    ЦЗ
    6
    Крис Смоллинг
    ЦЗ
    43
    Расмус Кристенсен
    ПЗ
    2
    Рик Карсдорп
    ПЗ
    61
    Никколо Писилли
    ЦП
    60
    Риккардо Пагано
    ЦП
    35
    Томмазо Бальданци
    АП
    Главный тренер
    Даниэле Де Росси
    Остались в запасе
    1
    Самуэле Перисан
    ВР
    99
    Этрит Бериша
    ВР
    12
    Якопо Сегетти
    ВР
    3
    Джузеппе Пеццелла
    ЦЗ
    7
    Лука Мариануччи
    ЦЗ
    2
    Саба Гогличидзе
    ЦЗ
    27
    Шимон Журковски
    ЦП
    8
    Виктор Коваленко
    АП
    Остались в запасе
    63
    Пьетро Боер
    ВР
    1
    Руй Патрисиу
    ВР
    3
    Дин Хейзен
    ЦЗ
    14
    Диего Льоренте
    ЦЗ
    6
    Крис Смоллинг
    ЦЗ
    43
    Расмус Кристенсен
    ПЗ
    2
    Рик Карсдорп
    ПЗ
    61
    Никколо Писилли
    ЦП
    60
    Риккардо Пагано
    ЦП
    35
    Томмазо Бальданци
    АП
    Главный тренер
    Давиде Никола
    Главный тренер
    Даниэле Де Росси
    Статистика матча Эмполи - Рома
    4
    1
    Всего ударов по воротам
    17
    15
    Удары в створ
    7
    3
    Владение мячом %
    33
    67
    Желтые карточки
    4
    1
    Угловые удары
    4
    5
    Нарушения
    18
    12
    Офсайды
    3
    2
    Количество передач
    254
    549
    Сейвы
    3
    5
    Точность передач %
    74
    86
    Удары мимо ворот
    5
    8
    Блокированные удары
    5
    4
    Удары из пределов штрафной
    15
    9
    Удары из-за пределов штрафной
    2
    6
    xG (ожидаемые голы)
    2.66
    1.36
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Эмполи» против «Ромы», 38-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 мая 2024, в 21:45 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эмполи» – «Рома»

    Эмполи-Рома смотреть онлайн 26 мая

    Источник: «Бомбардир»

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    26.05.2024 17:45
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