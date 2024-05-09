Байер
09.05.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/2 финала
Лига Европы, 1/2 финала
- : -
Не начался
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П1
1.57
Х
4.4
П2
6.3
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Рома
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Байер
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
10
Флориан Вирц
АП
21
Амин Адли
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Рома
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
90
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Байер
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
Рома
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
2-1-1-1
4
Та
12
Тапсоба
8
Андрих
10
Вирц
21
Адли
1-1
37
Спинаццола
90
Лукаку
Остались в запасе
Байер
Рома
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
Главный тренер
Хаби Алонсо
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
Остались в запасе
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Байер - Рома
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Ромы», ответный матч 1/2 финала Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 мая 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Рома»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Игру будет транслировать «Olimpbet».