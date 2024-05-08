Динамо Мх
08.05.2024, среда, 19:30
Россия. Первая лига, 24 тур
Россия. Первая лига, 24 тур
- : -
Не начался
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П1
2.7
Х
3.15
П2
2.7
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Химки
Статистика матча Динамо Мх - Химки
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо Мх» против «Химок», 24-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 мая 2024, в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо Мх» – «Химки»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Игру будет транслировать «Olimpbet».