Химки
04.05.2024, суббота, 14:30
Россия. Первая лига, 31 тур
Россия. Первая лига, 31 тур
- : -
Не начался
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П1
1.43
Х
4.4
П2
7.9
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Сокол
Статистика матча Химки - Сокол
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Химки» против «Сокола», 31-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая 2024, в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Химки» – «Сокол»
- Матч будет транслировать «Pari».