Бавария
30.04.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1/2 финала
Лига чемпионов, 1/2 финала
- : -
Не начался
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П1
2.3
Х
3.6
П2
3.2
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Реал
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
40
Нуссаир Мазрауи
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ПЗ
8
Леон Горецка
ЦП
22
Рафаэль Геррейру
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
42
Джамал Мусиала
ЦП
10
Лерой Сане
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
18
Орельен Чуамени
ПЗ
12
Эдуардо Камавинга
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
11
Родриго
ЦП
15
Федерико Вальверде
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
7
Винисиус
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
4-5-1
1
Нойер
40
Мазрауи
15
Дайер
4
де Лигт
6
Киммих
22
Геррейру
27
Лаймер
42
Мусиала
10
Сане
8
Горецка
9
Кейн
4-5-1
13
Лунин
18
Чуамени
6
Начо
22
Рюдигер
23
Менди
12
Камавинга
11
Родриго
15
Вальверде
8
Кроос
5
Беллингем
7
Винисиус
Остались в запасе
Бавария
Реал
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Бавария - Реал
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Реала», 1/2 финала Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 апреля 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Реал»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Игру будет транслировать «Pari».