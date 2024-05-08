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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Бавария
Реал - Бавария: обзор матча 08 мая 2024
Реал
08.05.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1/2 финала
2 : 1
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Бавария
88'
Хоселу
90+1'
Хоселу
68'
А. Дэвис
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал - Бавария
Желтая карточка
Э. Камавинга
90'
+11
Замена
Э. Милитао
️️️️
Д. Беллингем
90'
+10
ГОЛ! 2:1!
Хоселу
Пас отдал
А. Рюдигер
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
Хоселу
88'
85'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Д. Мусиала
84'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Г. Кейн
83'
Травма
Д. Мусиала
Замена
Хоселу
️️️️
Ф. Вальверде
81'
Замена
Б. Диас
️️️️
Родриго
81'
76'
Замена
К. Мин-Джэ
️️️️
Л. Сане
Замена
Л. Модрич
️️️️
Т. Кроос
69'
Замена
Э. Камавинга
️️️️
О. Чуамени
69'
68'
ГОЛ! 0:1!
А. Дэвис
Пас отдал
Г. Кейн
27'
Замена
А. Дэвис
️️️️
С. Гнабри
26'
Травма
С. Гнабри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
5
Джуд Беллингем
АП
11
Родриго
ЦФ
7
Винисиус
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
3
Нуссаир Мазрауи
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ПЗ
45
Александар Павлович
ОП
10
Джамал Мусиала
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
7
Серж Гнабри
ЛФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
10
Лерой Сане
РФ
Главный тренер
Томас Тухель
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
13
Кепа
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
21
Браим Диас
АП
15
Арда Гюлер
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
13
Хоселу
ЦФ
Бавария
1
Даниэль Перец
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
27
Леон Горецка
ЦП
15
Брайан Сарагоса
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Лунин
23
Менди
22
Рюдигер
6
Начо
26
Карвахаль
14
Чуамени
8
Кроос
8
Вальверде
5
Беллингем
7
Винисиус
11
Родриго
4-1-2-3
1
Нойер
6
Киммих
15
Дайер
4
де Лигт
3
Мазрауи
45
Павлович
10
Мусиала
27
Лаймер
10
Сане
9
Кейн
7
Гнабри
5
Беллингем
3
Милитао
3
Милитао
5
Беллингем
14
Чуамени
6
Камавинга
6
Камавинга
14
Чуамени
8
Кроос
14
Модрич
14
Модрич
8
Кроос
11
Родриго
21
Диас
21
Диас
11
Родриго
8
Вальверде
13
Хоселу
13
Хоселу
8
Вальверде
7
Гнабри
19
Дэвис
19
Дэвис
7
Гнабри
10
Сане
3
Мин-Джэ
3
Мин-Джэ
10
Сане
10
Мусиала
13
Мюллер
13
Мюллер
10
Мусиала
9
Кейн
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
9
Кейн
Остались в запасе
Реал
Бавария
1
Тибо Куртуа
ВР
13
Кепа
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Даниэль Перец
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
27
Леон Горецка
ЦП
15
Брайан Сарагоса
АП
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
1
Тибо Куртуа
ВР
13
Кепа
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
Остались в запасе
1
Даниэль Перец
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
27
Леон Горецка
ЦП
15
Брайан Сарагоса
АП
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Реал - Бавария
1
Всего ударов по воротам
19
8
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
8
4
Нарушения
12
10
Офсайды
0
2
Количество передач
637
484
Сейвы
4
5
Точность передач %
89
85
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
2.92
0.38
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 23 тур
Реал Сосьедад
- : -
02.12.2026
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
1 : 2
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Бавария
Германия. Кубок, 1/8 финала
Бавария
- : -
01.12.2026
Герта
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
0 : 0
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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