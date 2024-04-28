Торпедо
28.04.2024, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 30 тур
Россия. Первая лига, 30 тур
- : -
Не начался
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П1
3.4
Х
3.1
П2
2.3
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Химки
Статистика матча Торпедо - Химки
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «Химок», 30-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 апреля 2024, в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо» – «Химки»
- Матч будет транслировать «Pari».