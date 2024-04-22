Милан
22.04.2024, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 33 тур
Италия. Серия А, 33 тур
- : -
Не начался
Смотреть трансляцию
П1
3.95
Х
3.5
П2
2.06
Реклама, 18+
Интер
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Милан
57
Марко Спортиелло
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
24
Давиде Калабрия
ЦЗ
24
Фикайо Томори
ЦЗ
42
Алессандро Флоренци
ПЗ
10
Рафаэль Леау
ЦП
8
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ЦП
80
Юнус Муса
ЦП
7
Ясин Адли
ЦП
15
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
31
Янн Орель Биссек
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЛП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
36
Маттео Дармиан
ПП
70
Алексис Санчес
ЦФ
9
Маркус Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
4-5-1
57
Спортиелло
19
Эрнандес
24
Калабрия
24
Томори
42
Флоренци
8
Лофтус-Чик
21
Чуквуэзе
80
Муса
7
Адли
10
Леау
15
Йович
3-5-2
1
Зоммер
95
Бастони
15
Ачерби
31
Биссек
36
Дармиан
22
Мхитарян
23
Барелла
20
Чалханоглу
32
Димарко
9
Тюрам
70
Санчес
Остались в запасе
Милан
Интер
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Милан - Интер
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Интера», 33-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 апреля 2024, в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Интер»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Игру будет транслировать «Pari».