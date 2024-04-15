Аланьяспор
15.04.2024, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 32 тур
Турция. Суперлига, 32 тур
- : -
Не начался
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П1
5.8
Х
4.8
П2
1.48
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Галатасарай
Статистика матча Аланьяспор - Галатасарай
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Аланьяспор» против «Галатасарая», 32-й тур Суперлиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 апреля 2024, в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аланьяспор» – «Галатасарай»
- Матч можно посмотреть на канале «Футбол».
- Игру будет транслировать «Pari».