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    • «Арсенал» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024

    «Арсенал» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024

    Арсенал
    14.04.2024, воскресенье, 18:30
    Англия. Премьер-лига, 33 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.27
    Х
    6.3
    П2
    11.5
    Реклама, 18+
    Астон Вилла
    Составы команд
    Стартовые составы
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Арсенал
    22
    Давид Рая
    ВР
    35
    Александр Зинченко
    ЛЗ
    2
    Вильям Салиба
    ЦЗ
    6
    Габриэль
    ЦЗ
    4
    Бен Уайт
    ПЗ
    20
    Жоржиньо
    ЦП
    41
    Деклан Райс
    ЦП
    8
    Мартин Эдегор
    ЦП
    29
    Кай Хаверц
    ЦФ
    7
    Букайо Сака
    ЦФ
    9
    Габриэль Жезус
    ЦФ
    Главный тренер
    Микель Артета
    Астон Вилла
    1
    Эмилиано Мартинес
    ВР
    12
    Люка Динь
    ЛЗ
    3
    Диего Карлос
    ЦЗ
    14
    Пау Торрес
    ЦЗ
    4
    Эзри Конса
    ПЗ
    27
    Морган Роджерс
    ЛП
    8
    Юри Тилеманс
    ЦП
    7
    Джон МакГинн
    ЦП
    6
    Николо Дзаньоло
    ЦП
    31
    Леон Бэйли
    ПП
    11
    Олли Уоткинс
    ЦФ
    Главный тренер
    Унаи Эмери
    4-3-3
    22
    Рая
    35
    Зинченко
    2
    Салиба
    6
    Габриэль
    4
    Уайт
    20
    Жоржиньо
    41
    Райс
    8
    Эдегор
    9
    Жезус
    7
    Сака
    29
    Хаверц
    4-5-1
    1
    Мартинес
    4
    Конса
    3
    Карлос
    14
    Торрес
    12
    Динь
    31
    Бэйли
    8
    Тилеманс
    7
    МакГинн
    6
    Дзаньоло
    27
    Роджерс
    11
    Уоткинс
    Остались в запасе
    Арсенал
    Астон Вилла
    Главный тренер
    Микель Артета
    Главный тренер
    Унаи Эмери
    Главный тренер
    Микель Артета
    Главный тренер
    Унаи Эмери
    Статистика матча Арсенал - Астон Вилла
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Астон Виллы», 33-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 апреля 2024, в 18:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал»«Астон Вилла»

    «Арсенал» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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