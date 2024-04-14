Арсенал
14.04.2024, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Англия. Премьер-лига, 33 тур
- : -
Не начался
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П1
1.27
Х
6.3
П2
11.5
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Астон Вилла
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Арсенал
22
Давид Рая
ВР
35
Александр Зинченко
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
4
Бен Уайт
ПЗ
20
Жоржиньо
ЦП
41
Деклан Райс
ЦП
8
Мартин Эдегор
ЦП
29
Кай Хаверц
ЦФ
7
Букайо Сака
ЦФ
9
Габриэль Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
3
Диего Карлос
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
4
Эзри Конса
ПЗ
27
Морган Роджерс
ЛП
8
Юри Тилеманс
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
6
Николо Дзаньоло
ЦП
31
Леон Бэйли
ПП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
4-3-3
22
Рая
35
Зинченко
2
Салиба
6
Габриэль
4
Уайт
20
Жоржиньо
41
Райс
8
Эдегор
9
Жезус
7
Сака
29
Хаверц
4-5-1
1
Мартинес
4
Конса
3
Карлос
14
Торрес
12
Динь
31
Бэйли
8
Тилеманс
7
МакГинн
6
Дзаньоло
27
Роджерс
11
Уоткинс
Остались в запасе
Арсенал
Астон Вилла
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Арсенал - Астон Вилла
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Астон Виллы», 33-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 апреля 2024, в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Астон Вилла»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Игру будет транслировать «Pari».