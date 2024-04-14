Родина
14.04.2024, воскресенье, 19:30
Россия. Первая лига, 27 тур
Россия. Первая лига, 27 тур
- : -
Не начался
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П1
1.48
Х
4.1
П2
7.5
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Ленинградец
Статистика матча Родина - Ленинградец
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Родина» против «Ленинградца», 27-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 апреля 2024, в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Родина» – «Ленинградец»
- Матч будет транслировать «Pari».