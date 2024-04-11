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    • «Ливерпуль» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2024

    «Ливерпуль» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2024

    Ливерпуль
    11.04.2024, четверг, 22:00
    Лига Европы, 1/4 финала
    0 : 3
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Аталанта
    38' Д. Скамакка
    60' Д. Скамакка
    83' М. Пашалич
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Ливерпуль
    62
    Куивин Келлехер
    ВР
    21
    Константинос Цимикас
    ЛЗ
    4
    Вирджил ван Дейк
    ЦЗ
    5
    Ибраима Конате
    ЦЗ
    2
    Джо Гомес
    ЦЗ
    3
    Ватару Эндо
    ОП
    10
    Алексис Мак Аллистер
    ЦП
    17
    Кертис Джонс
    ЦП
    19
    Харви Эллиот
    АП
    18
    Коди Гакпо
    ЛВ
    9
    Дарвин Нуньес
    ЦФ
    Главный тренер
    Юрген Клопп
    Аталанта
    1
    Хуан Муссо
    ВР
    15
    Маттео Руджери
    ЛЗ
    4
    Исак Хайен
    ЦЗ
    19
    Берат Джимсити
    ЦЗ
    77
    Давиде Дзаппакоста
    ПЗ
    7
    Теун Коопмейнерс
    ОП
    15
    Мартен де Рон
    ОП
    13
    Эдерсон
    ЦП
    8
    Марио Пашалич
    АП
    17
    Шарль Де Кетеларе
    АП
    90
    Джанлука Скамакка
    ЦФ
    Главный тренер
    Джан Пьеро Гасперини
    Ливерпуль
    13
    Адриан
    ВР
    26
    Эндрю Робертсон
    ЛЗ
    78
    Джарел Куанса
    ЦЗ
    84
    Конор Брэдли
    ПЗ
    66
    Трент Александер-Арнольд
    ПЗ
    43
    Стефан Байчетич
    ОП
    42
    Бобби Кларк
    ЦП
    38
    Райан Гравенберх
    ЦП
    8
    Доминик Собослаи
    АП
    20
    Диогу Жота
    ЛВ
    7
    Луис Диас
    ЛВ
    11
    Мохамед Салах
    ПВ
    Аталанта
    31
    Франческо Росси
    ВР
    29
    Марко Карнесекки
    ВР
    20
    Митчел Баккер
    ЛЗ
    2
    Рафаэл Толой
    ЦЗ
    43
    Джованни Бонфанти
    ЦЗ
    33
    Ханс Хатебур
    ПЗ
    77
    Эмиль Хольм
    ПЗ
    25
    Мишель Адопо
    ЦП
    59
    Алексей Миранчук
    АП
    10
    Эль Билал Туре
    ЦФ
    11
    Адемола Лукман
    ЦФ
    4-1-2-2-1
    62
    Келлехер
    21
    Цимикас
    5
    Конате
    2
    Гомес
    4
    ван Дейк
    3
    Эндо
    10
    Мак Аллистер
    17
    Джонс
    18
    Гакпо
    19
    Эллиот
    9
    Нуньес
    4-2-1-2-1
    1
    Муссо
    77
    Дзаппакоста
    4
    Хайен
    19
    Джимсити
    15
    Руджери
    7
    Коопмейнерс
    15
    де Рон
    13
    Эдерсон
    8
    Пашалич
    17
    Де Кетеларе
    90
    Скамакка
    21
    Цимикас
    26
    Робертсон
    26
    Робертсон
    21
    Цимикас
    17
    Джонс
    8
    Собослаи
    8
    Собослаи
    17
    Джонс
    3
    Эндо
    20
    Жота
    20
    Жота
    3
    Эндо
    9
    Нуньес
    7
    Диас
    7
    Диас
    9
    Нуньес
    19
    Эллиот
    11
    Салах
    11
    Салах
    19
    Эллиот
    17
    Де Кетеларе
    59
    Миранчук
    59
    Миранчук
    17
    Де Кетеларе
    Остались в запасе
    Ливерпуль
    Аталанта
    13
    Адриан
    ВР
    78
    Джарел Куанса
    ЦЗ
    84
    Конор Брэдли
    ПЗ
    66
    Трент Александер-Арнольд
    ПЗ
    43
    Стефан Байчетич
    ОП
    42
    Бобби Кларк
    ЦП
    38
    Райан Гравенберх
    ЦП
    Главный тренер
    Юрген Клопп
    31
    Франческо Росси
    ВР
    29
    Марко Карнесекки
    ВР
    20
    Митчел Баккер
    ЛЗ
    2
    Рафаэл Толой
    ЦЗ
    43
    Джованни Бонфанти
    ЦЗ
    33
    Ханс Хатебур
    ПЗ
    77
    Эмиль Хольм
    ПЗ
    25
    Мишель Адопо
    ЦП
    10
    Эль Билал Туре
    ЦФ
    11
    Адемола Лукман
    ЦФ
    Главный тренер
    Джан Пьеро Гасперини
    Остались в запасе
    13
    Адриан
    ВР
    78
    Джарел Куанса
    ЦЗ
    84
    Конор Брэдли
    ПЗ
    66
    Трент Александер-Арнольд
    ПЗ
    43
    Стефан Байчетич
    ОП
    42
    Бобби Кларк
    ЦП
    38
    Райан Гравенберх
    ЦП
    Остались в запасе
    31
    Франческо Росси
    ВР
    29
    Марко Карнесекки
    ВР
    20
    Митчел Баккер
    ЛЗ
    2
    Рафаэл Толой
    ЦЗ
    43
    Джованни Бонфанти
    ЦЗ
    33
    Ханс Хатебур
    ПЗ
    77
    Эмиль Хольм
    ПЗ
    25
    Мишель Адопо
    ЦП
    10
    Эль Билал Туре
    ЦФ
    11
    Адемола Лукман
    ЦФ
    Главный тренер
    Юрген Клопп
    Главный тренер
    Джан Пьеро Гасперини
    Статистика матча Ливерпуль - Аталанта
    2
    Всего ударов по воротам
    19
    11
    Удары в створ
    5
    7
    Владение мячом %
    70
    30
    Желтые карточки
    0
    2
    Угловые удары
    4
    2
    Нарушения
    7
    16
    Офсайды
    5
    4
    Количество передач
    643
    270
    Сейвы
    4
    5
    Точность передач %
    83
    63
    Удары мимо ворот
    11
    2
    Блокированные удары
    3
    2
    Удары из пределов штрафной
    15
    10
    Удары из-за пределов штрафной
    4
    1
    xG (ожидаемые голы)
    1.86
    2.58
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Аталанты», первый матча 1/4 финала Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля 2024, в 22:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Аталанта»

    Ливерпуль-Аталанта смотреть онлайн 11 апреля

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.04.2024 15:48
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