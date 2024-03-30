Шинник
30.03.2024, суббота, 16:00
Россия. Первая лига, 25 тур
Россия. Первая лига, 25 тур
0 : 0
Матч завершен
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Ленинградец
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
56
Александр Довбня
ВР
53
Никита Котин
ЦЗ
27
Седрик Гогуа
ЦЗ
77
Эдуард Валиахметов
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
3
Максим Поляков
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
11
Владислав Саусь
АП
19
Илья Рубцов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Ленинградец
16
Никита Карабашев
ВР
97
Андрей Хитяев
ЛЗ
33
Андрей Яковлев
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
20
Владислав Волков
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
18
Эдуард Суханов
ОП
21
Владислав Шепелев
ОП
10
Михаил Горелишвили
ОП
90
Виталий Жиронкин
ЦФ
77
Максим Бачинский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Шинник
16
Сергей Бутыря
ВР
75
Денис Вамбольт
ВР
13
Андрей Семенов
ЛЗ
89
Бен Загре
ЦЗ
44
Роман Шишков
ЦЗ
4
Глеб Якушевич
ЦЗ
76
Данила Сухомлинов
АП
34
Павел Кузнецов
ЛВ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
61
Артем Малахов
ПВ
21
Игорь Андреев
ЦФ
9
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Ленинградец
1
Егор Смирнов
ВР
17
Валерий Каптилов
ЛЗ
4
Роман Кудрявцев
ЦЗ
2
Сергей Николаев
ЦЗ
47
Руслан Казаков
ЦП
23
Сергей Ильин
ЛВ
7
Руслан Апеков
ЛВ
19
Кирилл Колесниченко
ЛВ
3-1-4-1-1
56
Довбня
53
Котин
27
Гогуа
77
Валиахметов
38
Алейников
15
Самойлов
5
Зинков
50
Голубев
3
Поляков
11
Саусь
19
Рубцов
3-5-2
16
Карабашев
6
Беляев
20
Волков
44
Калугин
33
Яковлев
18
Суханов
21
Шепелев
10
Горелишвили
97
Хитяев
77
Бачинский
90
Жиронкин
3
Поляков
13
Семенов
13
Семенов
3
Поляков
11
Саусь
34
Кузнецов
34
Кузнецов
11
Саусь
90
Жиронкин
7
Апеков
7
Апеков
90
Жиронкин
Остались в запасе
Шинник
Ленинградец
16
Сергей Бутыря
ВР
75
Денис Вамбольт
ВР
89
Бен Загре
ЦЗ
44
Роман Шишков
ЦЗ
4
Глеб Якушевич
ЦЗ
76
Данила Сухомлинов
АП
18
Михаил Яковлев
ЛВ
61
Артем Малахов
ПВ
21
Игорь Андреев
ЦФ
9
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
1
Егор Смирнов
ВР
17
Валерий Каптилов
ЛЗ
4
Роман Кудрявцев
ЦЗ
2
Сергей Николаев
ЦЗ
47
Руслан Казаков
ЦП
23
Сергей Ильин
ЛВ
19
Кирилл Колесниченко
ЛВ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Остались в запасе
16
Сергей Бутыря
ВР
75
Денис Вамбольт
ВР
89
Бен Загре
ЦЗ
44
Роман Шишков
ЦЗ
4
Глеб Якушевич
ЦЗ
76
Данила Сухомлинов
АП
18
Михаил Яковлев
ЛВ
61
Артем Малахов
ПВ
21
Игорь Андреев
ЦФ
9
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Остались в запасе
1
Егор Смирнов
ВР
17
Валерий Каптилов
ЛЗ
4
Роман Кудрявцев
ЦЗ
2
Сергей Николаев
ЦЗ
47
Руслан Казаков
ЦП
23
Сергей Ильин
ЛВ
19
Кирилл Колесниченко
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Статистика матча Шинник - Ленинградец
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Шинник» против «Ленинградца», 25-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта 2024, в 16:00 по московскому времени.
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