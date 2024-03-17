Боруссия Д
17.03.2024, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
Германия. Бундеслига, 26 тур
3 : 1
Идет второй тайм 89‘
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П1
1.03
Х
8
П2
100
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Айнтрахт
33' К. Адейеми
81' М. Хуммельс
90+3' Э. Джан (П)
13' М. Гетце
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
17
Мариус Вольф
ПЗ
23
Эмре Джан
(К) ОП
11
Марко Ройс
АП
19
Юлиан Брандт
АП
27
Карим Адейеми
ЛВ
14
Никлас Фуллкруг
ЦФ
21
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
(К) ВР
29
Нильс Нкунку
ЛЗ
3
Вильям Пачо
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
35
Тута
ЦЗ
15
Эйе Скири
ОП
16
Хуго Ларссон
ЦП
27
Марио Гетце
АП
36
Ансгар Кнауфф
ПВ
26
Эрик Эбимбе
ПВ
7
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Боруссия Д
35
Марсель Лотка
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
6
Салих Озкан
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
10
Джейдон Санчо
ПВ
43
Джейми Байноу-Гиттенс
ПВ
16
Жюльен Дюранвиль
ПВ
18
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Айнтрахт
33
Йенс Граль
ВР
31
Филипп Макс
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
34
Nnamdi Collins
ЦЗ
24
Аурелиу Бута
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
8
Фарез Шаиби
ЦП
25
Донни ван де Бек
ЦП
11
Уго Экитике
ПВ
4-1-3-2
33
Майер
22
Матсен
15
Хуммельс
4
Шлоттербек
17
Вольф
23
Джан
27
Адейеми
19
Брандт
11
Ройс
21
Мален
14
Фуллкруг
4-1-1-3-1
1
Трапп
3
Пачо
4
Кох
35
Тута
29
Нкунку
15
Скири
16
Ларссон
26
Эбимбе
27
Гетце
36
Кнауфф
7
Мармуш
22
Матсен
5
Бенсебаини
5
Бенсебаини
22
Матсен
19
Брандт
6
Озкан
6
Озкан
19
Брандт
11
Ройс
8
Нмеча
8
Нмеча
11
Ройс
27
Адейеми
43
Байноу-Гиттенс
43
Байноу-Гиттенс
27
Адейеми
14
Фуллкруг
18
Мукоко
18
Мукоко
14
Фуллкруг
36
Кнауфф
24
Бута
24
Бута
36
Кнауфф
35
Тута
22
Чендлер
22
Чендлер
35
Тута
26
Эбимбе
8
Шаиби
8
Шаиби
26
Эбимбе
27
Гетце
11
Экитике
11
Экитике
27
Гетце
Остались в запасе
Боруссия Д
Айнтрахт
35
Марсель Лотка
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
10
Джейдон Санчо
ПВ
16
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Главный тренер
Эдин Терзич
33
Йенс Граль
ВР
31
Филипп Макс
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
34
Nnamdi Collins
ЦЗ
25
Донни ван де Бек
ЦП
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Остались в запасе
35
Марсель Лотка
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
10
Джейдон Санчо
ПВ
16
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Остались в запасе
33
Йенс Граль
ВР
31
Филипп Макс
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
34
Nnamdi Collins
ЦЗ
25
Донни ван де Бек
ЦП
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Статистика матча Боруссия Д - Айнтрахт
1
1
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
68
32
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Д против «Айнтрахта», 26-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 марта 2024, в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Д – «Айнтрахт»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Pari».