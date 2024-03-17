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    • «Боруссия» Д – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 марта 2024

    «Боруссия» Д – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 марта 2024

    Боруссия Д
    17.03.2024, воскресенье, 19:30
    Германия. Бундеслига, 26 тур
    3 : 1
    Идет второй тайм 89‘
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.03
    Х
    8
    П2
    100
    Реклама, 18+
    Айнтрахт
    33' К. Адейеми
    81' М. Хуммельс
    90+3' Э. Джан (П)
    13' М. Гетце
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Боруссия Д
    33
    Александер Майер
    ВР
    22
    Ян Матсен
    ЛЗ
    15
    Матс Хуммельс
    ЦЗ
    4
    Нико Шлоттербек
    ЦЗ
    17
    Мариус Вольф
    ПЗ
    23
    Эмре Джан
    (К) ОП
    11
    Марко Ройс
    АП
    19
    Юлиан Брандт
    АП
    27
    Карим Адейеми
    ЛВ
    14
    Никлас Фуллкруг
    ЦФ
    21
    Дониелл Мален
    ЦФ
    Главный тренер
    Эдин Терзич
    Айнтрахт
    1
    Кевин Трапп
    (К) ВР
    29
    Нильс Нкунку
    ЛЗ
    3
    Вильям Пачо
    ЦЗ
    4
    Робин Кох
    ЦЗ
    35
    Тута
    ЦЗ
    15
    Эйе Скири
    ОП
    16
    Хуго Ларссон
    ЦП
    27
    Марио Гетце
    АП
    36
    Ансгар Кнауфф
    ПВ
    26
    Эрик Эбимбе
    ПВ
    7
    Омар Мармуш
    ЦФ
    Главный тренер
    Дино Топпмеллер
    Боруссия Д
    35
    Марсель Лотка
    ВР
    5
    Рами Бенсебаини
    ЛЗ
    25
    Никлас Зюле
    ЦЗ
    6
    Салих Озкан
    ЦП
    8
    Феликс Нмеча
    АП
    10
    Джейдон Санчо
    ПВ
    43
    Джейми Байноу-Гиттенс
    ПВ
    16
    Жюльен Дюранвиль
    ПВ
    18
    Юссуфа Мукоко
    ЦФ
    Айнтрахт
    33
    Йенс Граль
    ВР
    31
    Филипп Макс
    ЛЗ
    20
    Макото Хасебе
    ЦЗ
    34
    Nnamdi Collins
    ЦЗ
    24
    Аурелиу Бута
    ПЗ
    22
    Тимоти Чендлер
    ПЗ
    8
    Фарез Шаиби
    ЦП
    25
    Донни ван де Бек
    ЦП
    11
    Уго Экитике
    ПВ
    4-1-3-2
    33
    Майер
    22
    Матсен
    15
    Хуммельс
    4
    Шлоттербек
    17
    Вольф
    23
    Джан
    27
    Адейеми
    19
    Брандт
    11
    Ройс
    21
    Мален
    14
    Фуллкруг
    4-1-1-3-1
    1
    Трапп
    3
    Пачо
    4
    Кох
    35
    Тута
    29
    Нкунку
    15
    Скири
    16
    Ларссон
    26
    Эбимбе
    27
    Гетце
    36
    Кнауфф
    7
    Мармуш
    22
    Матсен
    5
    Бенсебаини
    5
    Бенсебаини
    22
    Матсен
    19
    Брандт
    6
    Озкан
    6
    Озкан
    19
    Брандт
    11
    Ройс
    8
    Нмеча
    8
    Нмеча
    11
    Ройс
    27
    Адейеми
    43
    Байноу-Гиттенс
    43
    Байноу-Гиттенс
    27
    Адейеми
    14
    Фуллкруг
    18
    Мукоко
    18
    Мукоко
    14
    Фуллкруг
    36
    Кнауфф
    24
    Бута
    24
    Бута
    36
    Кнауфф
    35
    Тута
    22
    Чендлер
    22
    Чендлер
    35
    Тута
    26
    Эбимбе
    8
    Шаиби
    8
    Шаиби
    26
    Эбимбе
    27
    Гетце
    11
    Экитике
    11
    Экитике
    27
    Гетце
    Остались в запасе
    Боруссия Д
    Айнтрахт
    35
    Марсель Лотка
    ВР
    25
    Никлас Зюле
    ЦЗ
    10
    Джейдон Санчо
    ПВ
    16
    Жюльен Дюранвиль
    ПВ
    Главный тренер
    Эдин Терзич
    33
    Йенс Граль
    ВР
    31
    Филипп Макс
    ЛЗ
    20
    Макото Хасебе
    ЦЗ
    34
    Nnamdi Collins
    ЦЗ
    25
    Донни ван де Бек
    ЦП
    Главный тренер
    Дино Топпмеллер
    Остались в запасе
    35
    Марсель Лотка
    ВР
    25
    Никлас Зюле
    ЦЗ
    10
    Джейдон Санчо
    ПВ
    16
    Жюльен Дюранвиль
    ПВ
    Остались в запасе
    33
    Йенс Граль
    ВР
    31
    Филипп Макс
    ЛЗ
    20
    Макото Хасебе
    ЦЗ
    34
    Nnamdi Collins
    ЦЗ
    25
    Донни ван де Бек
    ЦП
    Главный тренер
    Эдин Терзич
    Главный тренер
    Дино Топпмеллер
    Статистика матча Боруссия Д - Айнтрахт
    1
    1
    Всего ударов по воротам
    15
    6
    Удары в створ
    5
    5
    Владение мячом %
    68
    32
    Желтые карточки
    1
    1
    Угловые удары
    8
    2
    Нарушения
    5
    8
    Офсайды
    0
    3
    Количество передач
    646
    310
    Сейвы
    4
    2
    Точность передач %
    89
    77
    Удары мимо ворот
    8
    0
    Блокированные удары
    2
    1
    Удары из пределов штрафной
    8
    3
    Удары из-за пределов штрафной
    7
    3
    xG (ожидаемые голы)
    1.53
    0.82
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Д против «Айнтрахта», 26-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 марта 2024, в 19:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Д – «Айнтрахт»

    Боруссия Дортмунд-Айнтрахт смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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