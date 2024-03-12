Арсенал
12.03.2024, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов, 1/8 финала
- : -
Не начался
Смотреть трансляцию
П1
1.28
Х
6.4
П2
11
Реклама, 18+
Порту
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Арсенал
22
Давид Рая
ВР
15
Якуб Кивиор
ЛЗ
6
Габриэль
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
4
Бен Уайт
ПЗ
29
Кай Хаверц
ЦП
41
Деклан Райс
ЦП
8
Мартин Эдегор
ЦП
19
Леандро Троссард
ЦФ
11
Габриэль Мартинелли
ЦФ
7
Букайо Сака
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
18
Венделл
ЛЗ
31
Луис Отавио
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
23
Жоау Мариу
ПЗ
10
Франсишку Консейсау
ЦП
22
Алан Варела
ЦП
16
Нико Гонсалес
ЦП
13
Галено
ЦП
11
Пепе
ЦП
30
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Арсенал
Порту
4-3-3
22
Рая
15
Кивиор
6
Габриэль
2
Салиба
4
Уайт
29
Хаверц
41
Райс
8
Эдегор
7
Сака
11
Мартинелли
19
Троссард
4-5-1
99
Кошта
23
Мариу
31
Отавио
3
Пепе
18
Венделл
10
Консейсау
16
Гонсалес
13
Галено
11
Пепе
22
Варела
30
Эванилсон
Остались в запасе
Арсенал
Порту
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Арсенал - Порту
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Арсенал» против «Порту», 1/8 финала Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 марта 2024, в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Порту»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».