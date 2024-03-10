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    • «Астон Вилла» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2024

    «Астон Вилла» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2024

    Астон Вилла
    10.03.2024, воскресенье, 16:00
    Англия. Премьер-лига, 28 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    2.5
    Х
    3.95
    П2
    2.6
    Реклама, 18+
    Тоттенхэм
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Астон Вилла
    1
    Эмилиано Мартинес
    ВР
    15
    Алекс Морено
    ЛЗ
    4
    Эзри Конса
    ЦЗ
    17
    Клеман Лангле
    ЦЗ
    2
    Мэтти Кэш
    ПЗ
    41
    Джейкоб Рэмзи
    ЛП
    6
    Дуглас Луис
    ЦП
    7
    Джон МакГинн
    ЦП
    31
    Леон Бэйли
    ПП
    8
    Юри Тилеманс
    ЦФ
    11
    Олли Уоткинс
    ЦФ
    Главный тренер
    Унаи Эмери
    Тоттенхэм
    13
    Гульельмо Викарио
    ВР
    38
    Ийенома Удогие
    ЛЗ
    37
    Мики ван де Вен
    ЦЗ
    17
    Кристиан Ромеро
    ЦЗ
    12
    Эмерсон
    ПЗ
    21
    Деян Кулушевски
    ЦП
    16
    Тимо Вернер
    ЦП
    30
    Родриго Бентанкур
    ЦП
    8
    Ив Биссума
    ЦП
    10
    Джеймс Мэддисон
    ЦП
    7
    Хын-Мин Сон
    ЦФ
    Главный тренер
    Анге Постекоглу
    Астон Вилла
    Тоттенхэм
    4-4-2
    1
    Мартинес
    15
    Алекс Морено
    4
    Конса
    17
    Лангле
    2
    Кэш
    41
    Рэмзи
    6
    Луис
    7
    МакГинн
    31
    Бэйли
    11
    Уоткинс
    8
    Тилеманс
    4-5-1
    13
    Викарио
    12
    Эмерсон
    37
    ван де Вен
    17
    Ромеро
    38
    Удогие
    21
    Кулушевски
    30
    Бентанкур
    8
    Биссума
    10
    Мэддисон
    16
    Вернер
    7
    Сон
    Остались в запасе
    Астон Вилла
    Тоттенхэм
    Главный тренер
    Унаи Эмери
    Главный тренер
    Анге Постекоглу
    Остались в запасе
    Остались в запасе
    Главный тренер
    Унаи Эмери
    Главный тренер
    Анге Постекоглу
    Статистика матча Астон Вилла - Тоттенхэм
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Астон Вилла против «Тоттенхэма», 28-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 марта 2024, в 16:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла»«Тоттенхэм»

    «Астон Вилла» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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