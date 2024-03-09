Шинник
09.03.2024, суббота, 14:00
Россия. Первая лига, 22 тур
Россия. Первая лига, 22 тур
- : -
Не начался
Смотреть трансляцию
П1
3.9
Х
3.45
П2
1.98
Реклама, 18+
Родина
Статистика матча Шинник - Родина
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Шинник» против «Родины», 22-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта 2024, в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шинник» – «Родина»
- Матч будет транслировать «Фонбет».