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Смотреть прямую трансляцию матча «Шинник» против «Родины», 22-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта 2024, в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шинник» – «Родина»