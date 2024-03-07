Рома
07.03.2024, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/8 финала
Лига Европы, 1/8 финала
- : -
Не начался
Смотреть трансляцию
П1
2.2
Х
3.45
П2
3.4
Реклама, 18+
Брайтон
Статистика матча Рома - Брайтон
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Брайтона», матч 1/8 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта 2024, в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Брайтон»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».