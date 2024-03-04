Интер
04.03.2024, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 27 тур
Италия. Серия А, 27 тур
2 : 1
Матч завершен
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Дженоа
30' К. Асллани
38' А. Санчес (П)
54' Й. Васкес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
32
Федерико Димарко
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кристьян Асллани
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
2
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Лаутаро Мартинес
(К) ЦФ
70
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Дженоа
1
Хосеп Мартинес
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
4
Кони Де Винтер
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
32
Мортен Френдруп
ЦП
47
Милан Бадель
(К) ЦП
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
19
Матео Ретеги
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Интер
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
77
Эмиль Аудеро
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
31
Янн Орель Биссек
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
50
Александар Станкович
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
14
Дэви Классен
АП
41
Эбенезер Акинсанмиро
АП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
8
Марко Арнаутович
ЦФ
9
Маркус Тюрам
ЦФ
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
16
Никола Леали
ВР
14
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
23
Джорджо Читтадини
ЦЗ
90
Джед Спенс
ПЗ
5
Эмиль Бохинен
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
53
Томмазо Питтино
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
18
Калеб Экубан
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
4-1-3-2
1
Зоммер
32
Димарко
30
Аугусто
6
де Врей
28
Павар
21
Асллани
23
Барелла
22
Мхитарян
2
Дюмфрис
70
Санчес
10
Мартинес
3-2-2-2-1
1
Мартинес
22
Васкес
13
Бани
4
Де Винтер
20
Сабелли
3
Мартин
32
Френдруп
47
Бадель
10
Мессьяс
11
Гюдмюндссон
19
Ретеги
32
Димарко
15
Ачерби
15
Ачерби
32
Димарко
28
Павар
31
Биссек
31
Биссек
28
Павар
2
Дюмфрис
36
Дармиан
36
Дармиан
2
Дюмфрис
10
Мартинес
8
Арнаутович
8
Арнаутович
10
Мартинес
70
Санчес
9
Тюрам
9
Тюрам
70
Санчес
3
Мартин
90
Спенс
90
Спенс
3
Мартин
32
Френдруп
8
Строотман
8
Строотман
32
Френдруп
20
Сабелли
18
Экубан
18
Экубан
20
Сабелли
10
Мессьяс
9
Витинья
9
Витинья
10
Мессьяс
Остались в запасе
Интер
Дженоа
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
77
Эмиль Аудеро
ВР
50
Александар Станкович
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
14
Дэви Классен
АП
41
Эбенезер Акинсанмиро
АП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
Главный тренер
Симоне Индзаги
39
Даниэле Соммарива
ВР
16
Никола Леали
ВР
14
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
23
Джорджо Читтадини
ЦЗ
5
Эмиль Бохинен
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
53
Томмазо Питтино
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
Главный тренер
Альберто Джилардино
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
77
Эмиль Аудеро
ВР
50
Александар Станкович
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
14
Дэви Классен
АП
41
Эбенезер Акинсанмиро
АП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
16
Никола Леали
ВР
14
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
23
Джорджо Читтадини
ЦЗ
5
Эмиль Бохинен
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
53
Томмазо Питтино
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Альберто Джилардино
Статистика матча Интер - Дженоа
2
3
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
62
38
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Дженоа», 27-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 марта 2024, в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Дженоа»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».