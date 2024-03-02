Унион
02.03.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
Германия. Бундеслига, 24 тур
0 : 2
Матч завершен
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Боруссия Д
41' К. Адейеми
90' Я. Матсен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
26
Джером Руссийон
ЛЗ
4
Диогу Лейте
ЦЗ
2
Кевин Фогт
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
8
Рани Хедира
(К) ОП
29
Люка Тусар
ОП
13
Андраш Шафер
ЦП
16
Бенедикт Холлербах
ЦФ
10
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
23
Эмре Джан
(К) ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
19
Юлиан Брандт
АП
27
Карим Адейеми
ЛВ
10
Джейдон Санчо
ПВ
14
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Унион
37
Александер Шволов
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
20
Эсса Лайдуни
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
7
Бренден Ааронсон
АП
14
Йорбе Вертессен
ЦФ
11
Крис Бедья
ЦФ
Боруссия Д
35
Марсель Лотка
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
17
Мариус Вольф
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
11
Марко Ройс
АП
16
Жюльен Дюранвиль
ПВ
10
Джейми Байноу-Гиттенс
ПВ
18
Юссуфа Мукоко
ЦФ
3-4-1-2
1
Реннов
4
Лейте
2
Фогт
5
Дехи
26
Руссийон
8
Хедира
29
Тусар
18
Юранович
13
Шафер
10
Фолланд
16
Холлербах
4-1-1-3-1
33
Майер
26
Рюэрсон
4
Шлоттербек
25
Зюле
22
Матсен
23
Джан
20
Забитцер
10
Санчо
19
Брандт
27
Адейеми
14
Фуллкруг
26
Руссийон
28
Триммель
28
Триммель
26
Руссийон
29
Тусар
19
Хаберер
19
Хаберер
29
Тусар
8
Хедира
7
Ааронсон
7
Ааронсон
8
Хедира
16
Холлербах
14
Вертессен
14
Вертессен
16
Холлербах
4
Лейте
11
Бедья
11
Бедья
4
Лейте
10
Санчо
5
Бенсебаини
5
Бенсебаини
10
Санчо
19
Брандт
6
Озкан
6
Озкан
19
Брандт
27
Адейеми
10
Байноу-Гиттенс
10
Байноу-Гиттенс
27
Адейеми
Остались в запасе
Унион
Боруссия Д
37
Александер Шволов
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
33
Алекс Крал
ОП
20
Эсса Лайдуни
ЦП
Главный тренер
Ненад Бьелица
35
Марсель Лотка
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
17
Мариус Вольф
ПЗ
11
Марко Ройс
АП
16
Жюльен Дюранвиль
ПВ
18
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
37
Александер Шволов
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
33
Алекс Крал
ОП
20
Эсса Лайдуни
ЦП
Остались в запасе
35
Марсель Лотка
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
17
Мариус Вольф
ПЗ
11
Марко Ройс
АП
16
Жюльен Дюранвиль
ПВ
18
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Унион - Боруссия Д
2
1
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
39
61
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Унион» против «Бруссии Д», 24-й тур Бундеслиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта 2024, в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Унион» – «Бруссия Д»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».