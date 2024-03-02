Эвертон
02.03.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Англия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 3
Матч завершен
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Вест Хэм
56' Бету
62' К. Зума
90+1' Т. Соучек
90+5' Э. Альварес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
19
Виталий Миколенко
ЛЗ
22
Бен Годфри
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
(К) ЦЗ
32
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
8
Амаду Онана
ОП
37
Джеймс Гарнер
ОП
16
Абдулайе Дукуре
ЦП
11
Джек Харрисон
ЛВ
7
Дуайт Макнил
ЛВ
14
Бету
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Курт Зума
(К) ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
19
Эдсон Альварес
ОП
7
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
10
Лукас Пакета
АП
14
Мохаммед Кудус
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Эвертон
12
Жоау Виржиния
ВР
18
Эшли Янг
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
21
Андре Гомеш
ЦП
61
Льюис Доббин
ЛВ
28
Юссеф Шермити
ЦФ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Вест Хэм
1
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
27
Наиф Агер
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
11
Калвин Филлипс
ОП
45
Дивин Мубама
ЦФ
9
Майкл Антонио
ЦФ
18
Дэнни Ингс
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Пикфорд
19
Миколенко
6
Тарковски
32
Брэнтуэйт
22
Годфри
8
Онана
37
Гарнер
16
Дукуре
7
Макнил
11
Харрисон
14
Бету
4-2-1-3
23
Ареоля
5
Цоуфал
4
Зума
15
Мавропанос
33
Эмерсон
28
Соучек
19
Альварес
7
Уорд-Проус
20
Боуэн
14
Кудус
10
Пакета
11
Харрисон
21
Гомеш
21
Гомеш
11
Харрисон
7
Макнил
61
Доббин
61
Доббин
7
Макнил
16
Дукуре
28
Шермити
28
Шермити
16
Дукуре
14
Бету
9
Калверт-Льюин
9
Калверт-Льюин
14
Бету
33
Эмерсон
21
Огбонна
21
Огбонна
33
Эмерсон
14
Кудус
2
Джонсон
2
Джонсон
14
Кудус
7
Уорд-Проус
11
Филлипс
11
Филлипс
7
Уорд-Проус
10
Пакета
9
Антонио
9
Антонио
10
Пакета
Остались в запасе
Эвертон
Вест Хэм
12
Жоау Виржиния
ВР
18
Эшли Янг
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
Главный тренер
Шон Дайч
1
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
27
Наиф Агер
ЦЗ
45
Дивин Мубама
ЦФ
18
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
12
Жоау Виржиния
ВР
18
Эшли Янг
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
Остались в запасе
1
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
27
Наиф Агер
ЦЗ
45
Дивин Мубама
ЦФ
18
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Эвертон - Вест Хэм
1
2
Всего ударов по воротам
22
12
Удары в створ
11
5
Владение мячом %
55
45
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Эвертон» против «Вест Хэма», 27-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта 2024, в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эвертон» – «Вест Хэм»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».