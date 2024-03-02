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    • «Эвертон» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2024

    «Эвертон» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2024

    Эвертон
    02.03.2024, суббота, 18:00
    Англия. Премьер-лига, 27 тур
    1 : 3
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Вест Хэм
    56' Бету
    62' К. Зума
    90+1' Т. Соучек
    90+5' Э. Альварес
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Эвертон
    1
    Джордан Пикфорд
    ВР
    19
    Виталий Миколенко
    ЛЗ
    22
    Бен Годфри
    ЦЗ
    6
    Джеймс Тарковски
    (К) ЦЗ
    32
    Джеррэд Брэнтуэйт
    ЦЗ
    8
    Амаду Онана
    ОП
    37
    Джеймс Гарнер
    ОП
    16
    Абдулайе Дукуре
    ЦП
    11
    Джек Харрисон
    ЛВ
    7
    Дуайт Макнил
    ЛВ
    14
    Бету
    ЦФ
    Главный тренер
    Шон Дайч
    Вест Хэм
    23
    Альфонсе Ареоля
    ВР
    33
    Эмерсон
    ЛЗ
    4
    Курт Зума
    (К) ЦЗ
    15
    Костас Мавропанос
    ЦЗ
    5
    Владимир Цоуфал
    ПЗ
    28
    Томаш Соучек
    ОП
    19
    Эдсон Альварес
    ОП
    7
    Джеймс Уорд-Проус
    ЦП
    10
    Лукас Пакета
    АП
    14
    Мохаммед Кудус
    АП
    20
    Джаррод Боуэн
    ПВ
    Главный тренер
    Дэвид Мойес
    Эвертон
    12
    Жоау Виржиния
    ВР
    18
    Эшли Янг
    ЛЗ
    5
    Майкл Кин
    ЦЗ
    2
    Нэйтан Паттерсон
    ПЗ
    23
    Шеймус Коулмен
    ПЗ
    21
    Андре Гомеш
    ЦП
    61
    Льюис Доббин
    ЛВ
    28
    Юссеф Шермити
    ЦФ
    9
    Доминик Калверт-Льюин
    ЦФ
    Вест Хэм
    1
    Лукаш Фабиански
    ВР
    3
    Аарон Крессуэлл
    ЛЗ
    27
    Наиф Агер
    ЦЗ
    21
    Анжело Огбонна
    ЦЗ
    2
    Бен Джонсон
    ПЗ
    11
    Калвин Филлипс
    ОП
    45
    Дивин Мубама
    ЦФ
    9
    Майкл Антонио
    ЦФ
    18
    Дэнни Ингс
    ЦФ
    4-2-1-2-1
    1
    Пикфорд
    19
    Миколенко
    6
    Тарковски
    32
    Брэнтуэйт
    22
    Годфри
    8
    Онана
    37
    Гарнер
    16
    Дукуре
    7
    Макнил
    11
    Харрисон
    14
    Бету
    4-2-1-3
    23
    Ареоля
    5
    Цоуфал
    4
    Зума
    15
    Мавропанос
    33
    Эмерсон
    28
    Соучек
    19
    Альварес
    7
    Уорд-Проус
    20
    Боуэн
    14
    Кудус
    10
    Пакета
    11
    Харрисон
    21
    Гомеш
    21
    Гомеш
    11
    Харрисон
    7
    Макнил
    61
    Доббин
    61
    Доббин
    7
    Макнил
    16
    Дукуре
    28
    Шермити
    28
    Шермити
    16
    Дукуре
    14
    Бету
    9
    Калверт-Льюин
    9
    Калверт-Льюин
    14
    Бету
    33
    Эмерсон
    21
    Огбонна
    21
    Огбонна
    33
    Эмерсон
    14
    Кудус
    2
    Джонсон
    2
    Джонсон
    14
    Кудус
    7
    Уорд-Проус
    11
    Филлипс
    11
    Филлипс
    7
    Уорд-Проус
    10
    Пакета
    9
    Антонио
    9
    Антонио
    10
    Пакета
    Остались в запасе
    Эвертон
    Вест Хэм
    12
    Жоау Виржиния
    ВР
    18
    Эшли Янг
    ЛЗ
    5
    Майкл Кин
    ЦЗ
    2
    Нэйтан Паттерсон
    ПЗ
    23
    Шеймус Коулмен
    ПЗ
    Главный тренер
    Шон Дайч
    1
    Лукаш Фабиански
    ВР
    3
    Аарон Крессуэлл
    ЛЗ
    27
    Наиф Агер
    ЦЗ
    45
    Дивин Мубама
    ЦФ
    18
    Дэнни Ингс
    ЦФ
    Главный тренер
    Дэвид Мойес
    Остались в запасе
    12
    Жоау Виржиния
    ВР
    18
    Эшли Янг
    ЛЗ
    5
    Майкл Кин
    ЦЗ
    2
    Нэйтан Паттерсон
    ПЗ
    23
    Шеймус Коулмен
    ПЗ
    Остались в запасе
    1
    Лукаш Фабиански
    ВР
    3
    Аарон Крессуэлл
    ЛЗ
    27
    Наиф Агер
    ЦЗ
    45
    Дивин Мубама
    ЦФ
    18
    Дэнни Ингс
    ЦФ
    Главный тренер
    Шон Дайч
    Главный тренер
    Дэвид Мойес
    Статистика матча Эвертон - Вест Хэм
    1
    2
    Всего ударов по воротам
    22
    12
    Удары в створ
    11
    5
    Владение мячом %
    55
    45
    Желтые карточки
    1
    2
    Угловые удары
    4
    5
    Нарушения
    9
    6
    Офсайды
    2
    1
    Количество передач
    492
    405
    Сейвы
    2
    9
    Точность передач %
    81
    75
    Удары мимо ворот
    4
    5
    Блокированные удары
    7
    2
    Удары из пределов штрафной
    11
    9
    Удары из-за пределов штрафной
    11
    3
    xG (ожидаемые голы)
    2.69
    1.66
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Эвертон» против «Вест Хэма», 27-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта 2024, в 18:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эвертон»«Вест Хэм»

    Эвертон – Вест Хэм смотерть онлайн 2 марта

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.03.2024 14:52
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