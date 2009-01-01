Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
27
20
2
5
62
22
40
62
27
18
4
5
55
27
28
58
27
15
9
3
51
29
22
54
27
15
5
7
53
32
21
50
27
12
9
6
28
21
7
45
27
12
7
8
42
38
4
43
27
10
10
7
35
36
-1
40
27
10
9
8
34
30
4
39
27
10
3
14
28
34
-6
33
27
8
5
14
27
34
-7
29
27
6
11
10
31
40
-9
29
27
7
6
14
24
49
-25
27
26
2
5
19
17
47
-30
11
26
2
4
20
15
43
-28
10
12
2
1
9
7
27
-20
7
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
14
12
1
1
35
7
28
37
14
10
2
2
30
15
15
32
14
9
4
1
30
15
15
31
13
9
3
1
23
10
13
30
13
9
2
2
32
11
21
29
14
7
6
1
15
6
9
27
14
7
4
3
22
13
9
25
13
4
6
3
19
19
0
18
13
5
2
6
16
16
0
17
13
5
2
6
12
17
-5
17
14
4
4
6
16
15
1
16
14
3
5
6
15
24
-9
14
13
2
2
9
9
19
-10
8
5
1
1
3
5
8
-3
4
13
1
1
11
8
27
-19
4
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
8
2
3
25
12
13
26
13
8
1
4
27
15
12
25
14
6
6
2
28
19
9
24
14
6
4
4
16
17
-1
22
14
6
3
5
21
21
0
21
13
5
3
5
13
15
-2
18
14
5
1
8
12
18
-6
16
13
3
6
4
16
16
0
15
13
3
5
5
12
17
-5
14
13
4
1
8
11
19
-8
13
13
3
3
7
12
23
-11
12
14
2
4
8
12
32
-20
10
13
1
3
9
7
16
-9
6
7
1
0
6
2
19
-17
3
13
0
3
10
8
28
-20
3
❗Шахтер: -3
❗Динамо К: -3
❗Металлист: -3
❗Днепр: -3
❗Черноморец: -3
❗Ворскла: -1
❗Заря: -3
❗Металлург: -3
❗Мариуполь: -3
❗Говерла: -3
❗Арсенал: -10
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире