Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Спартак - турнирная таблица

Йошкар-Ола
Стадион:
Дружба
Сайт:
http://www.spartak-yo.ru/
Тренер:
Александр Ненашкин
Новости Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
КАМАЗ
2
Ижевск
3
Челябинск
4
Рубин-2
5
Волга
6
Сызрань-2003
7
Носта
8
Нефтехимик
9
Лада-Тольятти
10
Динамо Киров
11
Спартак
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
20
14
6
0
35
5
30
48
20
11
4
5
34
18
16
37
20
11
2
7
24
17
7
35
20
10
4
6
34
20
14
34
20
7
12
1
27
11
16
33
20
8
6
6
29
18
11
30
20
6
4
10
13
26
-13
22
20
5
4
11
19
29
-10
19
20
4
7
9
21
31
-10
19
20
3
6
11
13
29
-16
15
20
1
5
14
12
57
-45
8
Группа A
1
Сызрань-2003
2
КАМАЗ
3
Рубин-2
4
Волга
5
Ижевск
6
Челябинск
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
3
2
0
8
1
7
11
5
2
1
2
4
5
-1
7
5
1
3
1
5
5
0
6
5
1
2
2
2
5
-3
5
5
1
2
2
5
6
-1
5
5
1
2
2
3
5
-2
5
Группа B
1
Нефтехимик
2
Носта
3
Лада-Тольятти
4
Динамо Киров
5
Спартак
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
2
1
1
5
3
2
7
4
1
3
0
7
4
3
6
4
1
2
1
6
5
1
5
4
1
2
1
4
5
-1
5
4
0
2
2
5
10
-5
2
Команда
1
КАМАЗ
2
Сызрань-2003
3
Волга
4
Челябинск
5
Ижевск
6
Рубин-2
7
Лада-Тольятти
8
Динамо Киров
9
Носта
10
Нефтехимик
11
Спартак
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
8
2
0
24
2
22
26
10
6
3
1
22
5
17
21
10
5
5
0
12
1
11
20
10
6
0
4
12
8
4
18
10
5
3
2
17
11
6
18
10
5
1
4
18
12
6
16
10
3
3
4
14
16
-2
12
10
3
3
4
8
9
-1
12
10
3
3
4
7
11
-4
12
10
3
3
4
10
13
-3
12
10
0
4
6
4
25
-21
4
Группа 1
1
КАМАЗ
2
Ижевск
3
Волга
4
Челябинск
5
Сызрань-2003
6
Рубин-2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
3
3
0
6
3
1
2
0
4
3
1
5
2
1
1
0
1
0
1
4
3
1
1
1
2
3
-1
4
2
1
1
0
3
0
3
4
2
1
1
0
3
2
1
4
Группа 2
1
Лада-Тольятти
2
Носта
3
Нефтехимик
4
Динамо Киров
5
Спартак
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
4
2
2
4
2
1
1
0
4
1
3
4
2
1
0
1
1
1
0
3
2
0
2
0
3
3
0
2
2
0
1
1
3
5
-2
1
Команда
1
КАМАЗ
2
Ижевск
3
Рубин-2
4
Челябинск
5
Волга
6
Носта
7
Сызрань-2003
8
Нефтехимик
9
Лада-Тольятти
10
Спартак
11
Динамо Киров
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
6
4
0
11
3
8
22
10
6
1
3
17
7
10
19
10
5
3
2
16
8
8
18
10
5
2
3
12
9
3
17
10
2
7
1
15
10
5
13
10
3
1
6
6
15
-9
10
10
2
3
5
7
13
-6
9
10
2
1
7
9
16
-7
7
10
1
4
5
7
15
-8
7
10
1
1
8
8
32
-24
4
10
0
3
7
5
20
-15
3
Группа 1
1
Сызрань-2003
2
Рубин-2
3
Челябинск
4
Волга
5
КАМАЗ
6
Ижевск
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
5
1
4
7
3
0
2
1
2
3
-1
2
2
0
1
1
1
2
-1
1
3
0
1
2
1
5
-4
1
2
0
1
1
1
2
-1
1
2
0
0
2
1
3
-2
0
Группа 2
1
Нефтехимик
2
Динамо Киров
3
Носта
4
Спартак
5
Лада-Тольятти
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
4
2
2
4
2
1
0
1
1
2
-1
3
2
0
2
0
3
3
0
2
2
0
1
1
2
5
-3
1
2
0
1
1
2
3
-1
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Игроки «Зенита» устроили массовую драку
11:40
Стало известно, кто может сменить Переса на посту президента «Реала»
11:11
2
Расписание матчей РПЛ на 7 ноября 2026
10:59
2
Бывшая жена Сафонова хочет отсудить у него половину доходов и автомобиль
10:55
7
Фаны «Локомотива» вызвали команду на мужской разговор
10:53
6
Реакция Хабиба на уход Роналду из сборной Португалии
10:46
1
Геркус вынес вердикт тренеру РПЛ: «Я бы менял уже его»
10:34
7
Губерниев посоветовал «Локомотиву» нового тренера: «С ним команда поборется за золото на следующий сезон»
09:59
16
Президент ФИФА Инфантино принял решение по расширению ЧМ с 48 до 64 команд
09:35
12
«Локомотив» до сих пор не объявил об отставке Галактионова
08:52
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+