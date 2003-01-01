Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
4
5
7
10
11
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
20
14
6
0
35
5
30
48
20
11
4
5
34
18
16
37
20
11
2
7
24
17
7
35
20
10
4
6
34
20
14
34
20
7
12
1
27
11
16
33
20
8
6
6
29
18
11
30
20
6
4
10
13
26
-13
22
20
5
4
11
19
29
-10
19
20
4
7
9
21
31
-10
19
20
3
6
11
13
29
-16
15
20
1
5
14
12
57
-45
8
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
3
2
0
8
1
7
11
5
2
1
2
4
5
-1
7
5
1
3
1
5
5
0
6
5
1
2
2
2
5
-3
5
5
1
2
2
5
6
-1
5
5
1
2
2
3
5
-2
5
Группа B
2
5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
2
1
1
5
3
2
7
4
1
3
0
7
4
3
6
4
1
2
1
6
5
1
5
4
1
2
1
4
5
-1
5
4
0
2
2
5
10
-5
2
Команда
3
5
6
9
10
11
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
8
2
0
24
2
22
26
10
6
3
1
22
5
17
21
10
5
5
0
12
1
11
20
10
6
0
4
12
8
4
18
10
5
3
2
17
11
6
18
10
5
1
4
18
12
6
16
10
3
3
4
14
16
-2
12
10
3
3
4
8
9
-1
12
10
3
3
4
7
11
-4
12
10
3
3
4
10
13
-3
12
10
0
4
6
4
25
-21
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
3
3
0
6
3
1
2
0
4
3
1
5
2
1
1
0
1
0
1
4
3
1
1
1
2
3
-1
4
2
1
1
0
3
0
3
4
2
1
1
0
3
2
1
4
Группа 2
2
5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
4
2
2
4
2
1
1
0
4
1
3
4
2
1
0
1
1
1
0
3
2
0
2
0
3
3
0
2
2
0
1
1
3
5
-2
1
Команда
3
5
6
10
11
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
6
4
0
11
3
8
22
10
6
1
3
17
7
10
19
10
5
3
2
16
8
8
18
10
5
2
3
12
9
3
17
10
2
7
1
15
10
5
13
10
3
1
6
6
15
-9
10
10
2
3
5
7
13
-6
9
10
2
1
7
9
16
-7
7
10
1
4
5
7
15
-8
7
10
1
1
8
8
32
-24
4
10
0
3
7
5
20
-15
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
5
1
4
7
3
0
2
1
2
3
-1
2
2
0
1
1
1
2
-1
1
3
0
1
2
1
5
-4
1
2
0
1
1
1
2
-1
1
2
0
0
2
1
3
-2
0
Группа 2
3
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
4
2
2
4
2
1
0
1
1
2
-1
3
2
0
2
0
3
3
0
2
2
0
1
1
2
5
-3
1
2
0
1
1
2
3
-1
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире