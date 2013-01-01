Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
6
8
9
10
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
40
22
14
4
61
33
28
80
40
18
16
6
73
43
30
70
40
18
12
10
58
39
19
66
40
18
11
11
55
42
13
65
40
14
14
12
51
45
6
56
40
13
17
10
47
43
4
56
39
15
11
13
46
48
-2
56
39
13
12
14
37
37
0
51
39
12
15
12
39
39
0
51
39
12
12
15
37
46
-9
48
39
11
15
13
41
47
-6
48
39
12
10
17
45
51
-6
46
39
11
11
17
37
49
-12
44
39
11
10
18
38
51
-13
43
39
10
10
19
39
55
-16
40
39
7
6
26
29
65
-36
27
Команда
6
8
9
11
12
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
20
12
6
2
34
19
15
42
20
12
5
3
43
23
20
41
20
11
7
2
36
17
19
40
20
11
4
5
35
25
10
37
20
9
8
3
24
17
7
35
20
9
6
5
26
20
6
33
20
8
7
5
24
19
5
31
20
8
7
5
23
15
8
31
20
7
7
6
22
23
-1
28
19
8
4
7
23
19
4
28
20
8
4
8
22
21
1
28
20
6
8
6
22
21
1
26
19
6
8
5
24
23
1
26
19
5
8
6
16
18
-2
23
19
5
6
8
20
24
-4
21
19
4
3
12
12
23
-11
15
Команда
3
7
8
10
11
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
20
10
8
2
27
14
13
38
20
6
11
3
30
20
10
29
20
8
4
8
21
19
2
28
20
7
7
6
20
17
3
28
20
7
5
8
22
22
0
26
20
6
7
7
27
26
1
25
20
4
11
5
21
23
-2
23
19
6
4
9
15
25
-10
22
19
6
3
10
22
31
-9
21
19
4
8
7
19
24
-5
20
19
4
8
7
16
24
-8
20
20
5
4
11
19
31
-12
19
20
5
3
12
13
26
-13
18
19
4
6
9
23
30
-7
18
20
3
6
11
15
32
-17
15
20
3
3
14
17
42
-25
12
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире