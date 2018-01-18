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Румыния. Лига I
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Политехника Яссы - новости команды
Яссы
Румыния. Лига I
Стадион:
Эмил Александреску
Сайт:
http://www.politehnicaiasi.ro/
Тренер:
Лео Грозаву
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Товарищеский матч. Карпин начал карьеру в «Ростове» с ничьей
2018.01.18 18:01
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Милевский вышел на замену в чемпионате Румынии и через три минуты был удален
2016.03.30 21:47
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