Общая
Домашняя
Гостевая
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
8
1
1
29
9
20
45
10
5
3
2
18
14
4
40
10
5
2
3
17
11
6
38
10
3
0
7
10
22
-12
27
10
2
5
3
7
11
-4
27
10
0
3
7
8
22
-14
21
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
5
0
0
21
2
19
35
5
4
1
0
11
2
9
35
5
3
1
1
13
5
8
31
5
1
2
2
5
7
-2
21
5
1
0
4
5
9
-4
21
5
0
3
2
3
6
-3
21
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
3
1
1
8
7
1
30
5
2
1
2
4
6
-2
28
5
1
2
2
7
12
-5
27
5
2
0
3
5
13
-8
24
5
1
3
1
2
4
-2
22
5
0
0
5
5
16
-11
18
❗Актобе: 22
❗Ордабасы: 18
❗Астана: 20
❗Шахтер Караганда: 18
❗Кайсар: 16
❗Кайрат: 21
❗Иртыш: 12
❗Жетысу: 14
❗Атырау: 12
❗Спартак: 7
❗Тобол: 10
❗Тараз: 10
❗Тобол: -3
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире