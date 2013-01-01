Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 4,80 млн

Шленск - турнирная таблица

Вроцлав
Польша. Экстракласса
Стадион:
Вроцлав
Сайт:
http://www.slaskwroclaw.pl/
Тренер:
Яцек Магера
Состав Статистика Новости Трансферы Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Лех
2
Гурник
3
Легия
4
Погонь
5
Висла
6
Заглембе
7
Пяст
8
ГКС Катовице
9
Мотор Люблин
10
Ягеллония
11
Корона
12
Висла Плоцк
13
Краковия
14
Видзев
15
Радомяк
16
Шленск
17
Ракув
18
Вечиста
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
12
10
1
1
32
11
21
31
13
8
4
1
21
11
10
28
13
6
6
1
23
11
12
24
12
7
3
2
20
12
8
24
14
7
3
4
22
19
3
24
13
6
4
3
16
15
1
22
13
6
3
4
24
20
4
21
13
7
0
6
25
19
6
21
14
5
4
5
22
24
-2
19
12
6
0
6
17
18
-1
18
13
5
3
5
14
19
-5
18
13
4
3
6
14
21
-7
15
14
3
3
8
16
23
-7
12
13
1
8
4
17
19
-2
11
13
3
2
8
15
29
-14
11
13
2
3
8
17
25
-8
9
13
3
0
10
19
29
-10
9
13
2
2
9
17
26
-9
8
Команда
1
Висла
2
Лех
3
Заглембе
4
ГКС Катовице
5
Погонь
6
Пяст
7
Легия
8
Гурник
9
Мотор Люблин
10
Краковия
11
Радомяк
12
Ягеллония
13
Корона
14
Шленск
15
Висла Плоцк
16
Ракув
17
Видзев
18
Вечиста
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
7
7
0
0
14
5
9
21
7
6
1
0
20
4
16
19
7
5
1
1
8
4
4
16
6
5
0
1
16
7
9
15
7
4
2
1
14
8
6
14
7
4
1
2
17
12
5
13
6
3
2
1
13
5
8
11
6
3
2
1
9
7
2
11
8
3
2
3
12
13
-1
11
7
3
1
3
10
10
0
10
7
3
1
3
10
11
-1
10
6
3
0
3
6
9
-3
9
6
2
3
1
7
7
0
9
6
2
2
2
9
10
-1
8
5
2
2
1
6
5
1
8
7
2
0
5
12
18
-6
6
7
0
5
2
8
10
-2
5
5
1
1
3
7
8
-1
4
Команда
1
Гурник
2
Легия
3
Лех
4
Погонь
5
Ягеллония
6
Корона
7
Мотор Люблин
8
Пяст
9
Висла Плоцк
10
Видзев
11
Заглембе
12
ГКС Катовице
13
Вечиста
14
Висла
15
Ракув
16
Краковия
17
Радомяк
18
Шленск
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
7
5
2
0
12
4
8
17
7
3
4
0
10
6
4
13
5
4
0
1
12
7
5
12
5
3
1
1
6
4
2
10
6
3
0
3
11
9
2
9
7
3
0
4
7
12
-5
9
6
2
2
2
10
11
-1
8
6
2
2
2
7
8
-1
8
8
2
1
5
8
16
-8
7
6
1
3
2
9
9
0
6
6
1
3
2
8
11
-3
6
7
2
0
5
9
12
-3
6
8
1
1
6
10
18
-8
4
7
0
3
4
8
14
-6
3
6
1
0
5
7
11
-4
3
7
0
2
5
6
13
-7
2
6
0
1
5
5
18
-13
1
7
0
1
6
8
15
-7
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Геркус вынес вердикт тренеру РПЛ: «Я бы менял уже его»
10:34
Губерниев посоветовал «Локомотиву» нового тренера: «С ним команда поборется за золото на следующий сезон»
09:59
6
Президент ФИФА Инфантино принял решение по расширению ЧМ с 48 до 64 команд
09:35
4
«Локомотив» до сих пор не объявил об отставке Галактионова
08:52
Бубнов – о тренере РПЛ: «В ещe более сложную петлю полез»
08:16
5
Увольнение Галактионова из «Локо», состав сборной России, Батраков оказался симулянтом и другие новости
00:47
Генич прокомментировал увольнение Галактионова из «Локомотива»
00:35
1
Слуцкий назвал самую большую ошибку в карьере
00:29
3
Прощальная речь Галактионова, уволенного из «Локомотива»
Вчера, 23:55
2
Босс «Локомотива» извинился перед болельщиками
Вчера, 23:39
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+