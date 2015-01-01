Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
3
4
6
7
8
10
11
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
27
19
7
1
79
28
51
64
27
16
6
5
91
57
34
54
27
13
9
5
63
53
10
48
27
10
8
9
54
55
-1
38
27
10
6
11
54
57
-3
36
27
10
5
12
53
58
-5
35
27
10
5
12
48
54
-6
35
27
8
6
13
43
54
-11
30
27
6
10
11
37
46
-9
28
27
8
4
15
28
59
-31
28
27
7
6
14
44
56
-12
27
27
5
8
14
37
54
-17
23
Команда
2
3
5
6
7
10
11
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
14
10
3
1
55
27
28
33
14
9
5
0
43
15
28
32
14
6
5
3
29
21
8
23
13
7
1
5
29
24
5
22
14
6
4
4
34
31
3
22
13
6
3
4
30
22
8
21
13
5
4
4
22
18
4
19
15
4
5
6
24
24
0
17
13
5
2
6
16
21
-5
17
13
5
1
7
24
22
2
16
13
4
4
5
27
29
-2
16
13
4
3
6
21
23
-2
15
Команда
1
2
4
5
7
9
10
11
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
10
2
1
36
13
23
32
13
7
5
1
29
22
7
26
13
6
3
4
36
30
6
21
14
6
1
7
21
25
-4
19
13
4
3
6
25
34
-9
15
14
3
5
6
25
33
-8
14
14
4
2
8
23
36
-13
14
12
2
5
5
13
22
-9
11
14
2
5
7
20
34
-14
11
14
3
2
9
21
36
-15
11
14
3
2
9
12
38
-26
11
14
1
5
8
16
31
-15
8
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире